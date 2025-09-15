UEFA Champions League 2025/26 hứa hẹn tiếp tục mang đến một mùa giải kịch tính, căng thẳng và ngập tràn những trận cầu đỉnh cao. Giải đấu quy tụ những CLB xuất sắc nhất châu Âu, tất cả đều khao khát viết tên mình vào lịch sử và chinh phục chiếc cúp danh giá nhất lục địa.

ĐKVĐ PSG vẫn là ứng cử viên hàng đầu, nhưng họ sẽ đối mặt với thách thức lớn từ các “ông lớn” Ngoại hạng Anh như Man City, Arsenal hay Liverpool, những đội bóng đầy khát vọng trở lại ngai vàng châu Âu.

cup c1.jpg
UEFA Champions League 2025/26 hứa hẹn hấp dẫn

Tại Serie A, Inter Milan và Juventus gánh vác niềm tin từ người hâm mộ Ý, trong khi Bayern Munich và Dortmund là hai lá cờ đầu của bóng đá Đức. Ngoài ra, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid là những ứng viên nặng ký của La Liga cũng sẵn sàng phá vỡ thế cân bằng quyền lực.

Với thể thức vòng bảng mới mang đến nhiều cuộc đối đầu nảy lửa giữa các ông lớn ngay từ giai đoạn đầu, người hâm mộ có thể chờ đợi những trận cầu mãn nhãn, bàn thắng đẹp mắt và các màn ngược dòng ngoạn mục.

Champions League không chỉ là nơi tìm ra nhà vô địch, mà còn là bữa tiệc bóng đá của những khoảnh khắc huyền thoại, nơi viết tiếp phép màu của bóng đá.

Lịch thi đấu Champions League 2025/26
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP

LƯỢT TRẬN ĐẤU TIÊN
16/09/2025 23:45:00 PSV Eindhoven - Union St. Gilloise
16/09/2025 23:45:00 Athletic Club - Arsenal
17/09/2025 02:00:00 Juventus - Borussia Dortmund
17/09/2025 02:00:00 Tottenham - Villarreal
17/09/2025 02:00:00 Real Madrid - Marseille
17/09/2025 02:00:00 Benfica - Qarabag
17/09/2025 23:45:00 Olympiakos Piraeus - Pafos
17/09/2025 23:45:00 Slavia Praha - Bodo/Glimt
18/09/2025 02:00:00 Ajax - Inter
18/09/2025 02:00:00 Paris Saint Germain - Atalanta
18/09/2025 02:00:00 Liverpool - Atletico Madrid
18/09/2025 02:00:00 Bayern Munich - Chelsea
18/09/2025 23:45:00 Club Brugge KV - Monaco
18/09/2025 23:45:00 FC Copenhagen - Bayer Leverkusen
19/09/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
19/09/2025 02:00:00 Sporting CP - Kairat Almaty
19/09/2025 02:00:00 Newcastle - Barcelona
19/09/2025 02:00:00 Manchester City - Napoli
LƯỢT TRẬN THỨ 2  
30/09/2025 23:45:00 Kairat Almaty - Real Madrid
30/09/2025 23:45:00 Atalanta - Club Brugge KV
01/10/2025 02:00:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
01/10/2025 02:00:00 Marseille - Ajax
01/10/2025 02:00:00 Chelsea - Benfica
01/10/2025 02:00:00 Inter - Slavia Praha
01/10/2025 02:00:00 Bodo/Glimt - Tottenham
01/10/2025 02:00:00 Pafos - Bayern Munich
01/10/2025 02:00:00 Galatasaray - Liverpool
01/10/2025 23:45:00 Qarabag - FC Copenhagen
01/10/2025 23:45:00 Union St. Gilloise - Newcastle
02/10/2025 02:00:00 Borussia Dortmund - Athletic Club
02/10/2025 02:00:00 Barcelona - Paris Saint Germain
02/10/2025 02:00:00 Monaco - Manchester City
02/10/2025 02:00:00 Arsenal - Olympiakos Piraeus
02/10/2025 02:00:00 Napoli - Sporting CP
02/10/2025 02:00:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven
02/10/2025 02:00:00 Villarreal - Juventus
LƯỢT TRẬN THỨ 3  
21/10/2025 23:45:00 Kairat Almaty - Pafos
21/10/2025 23:45:00 Barcelona - Olympiakos Piraeus
22/10/2025 02:00:00 Union St. Gilloise - Inter
22/10/2025 02:00:00 PSV Eindhoven - Napoli
22/10/2025 02:00:00 Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain
22/10/2025 02:00:00 Arsenal - Atletico Madrid
22/10/2025 02:00:00 FC Copenhagen - Borussia Dortmund
22/10/2025 02:00:00 Villarreal - Manchester City
22/10/2025 02:00:00 Newcastle - Benfica
22/10/2025 23:45:00 Galatasaray - Bodo/Glimt
22/10/2025 23:45:00 Athletic Club - Qarabag
23/10/2025 02:00:00 Monaco - Tottenham
23/10/2025 02:00:00 Real Madrid - Juventus
23/10/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool
23/10/2025 02:00:00 Chelsea - Ajax
23/10/2025 02:00:00 Atalanta - Slavia Praha
23/10/2025 02:00:00 Sporting CP - Marseille
23/10/2025 02:00:00 Bayern Munich - Club Brugge KV
LƯỢT TRẬN THỨ 4  
05/11/2025 00:45:00 Napoli - Eintracht Frankfurt
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha - Arsenal
05/11/2025 03:00:00 Tottenham - FC Copenhagen
05/11/2025 03:00:00 Liverpool - Real Madrid
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus - PSV Eindhoven
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid - Union St. Gilloise
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt - Monaco
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain - Bayern Munich
05/11/2025 03:00:00 Juventus - Sporting CP
06/11/2025 00:45:00 Qarabag - Chelsea
06/11/2025 00:45:00 Pafos - Villarreal
06/11/2025 03:00:00 Manchester City - Borussia Dortmund
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV - Barcelona
06/11/2025 03:00:00 Ajax - Galatasaray
06/11/2025 03:00:00 Newcastle - Athletic Club
06/11/2025 03:00:00 Benfica - Bayer Leverkusen
06/11/2025 03:00:00 Inter - Kairat Almaty
06/11/2025 03:00:00 Marseille - Atalanta
LƯỢT TRẬN THỨ 5  
26/11/2025 00:45:00 Ajax - Benfica
26/11/2025 00:45:00 Galatasaray - Union St. Gilloise
26/11/2025 03:00:00 Manchester City - Bayer Leverkusen
26/11/2025 03:00:00 Marseille - Newcastle
26/11/2025 03:00:00 Chelsea - Barcelona
26/11/2025 03:00:00 Napoli - Qarabag
26/11/2025 03:00:00 Borussia Dortmund - Villarreal
26/11/2025 03:00:00 Slavia Praha - Athletic Club
26/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt - Juventus
27/11/2025 00:45:00 FC Copenhagen - Kairat Almaty
27/11/2025 00:45:00 Pafos - Monaco
27/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus - Real Madrid
27/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid - Inter
27/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain - Tottenham
27/11/2025 03:00:00 Sporting CP - Club Brugge KV
27/11/2025 03:00:00 Arsenal - Bayern Munich
27/11/2025 03:00:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
27/11/2025 03:00:00 Liverpool - PSV Eindhoven
LƯỢT TRẬN THỨ 6  
09/12/2025 22:30:00 Kairat Almaty - Olympiakos Piraeus
10/12/2025 00:45:00 Bayern Munich - Sporting CP
10/12/2025 03:00:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
10/12/2025 03:00:00 Inter - Liverpool
10/12/2025 03:00:00 Atalanta - Chelsea
10/12/2025 03:00:00 Union St. Gilloise - Marseille
10/12/2025 03:00:00 Monaco - Galatasaray
10/12/2025 03:00:00 Tottenham - Slavia Praha
10/12/2025 03:00:00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid
11/12/2025 00:45:00 Villarreal - FC Copenhagen
11/12/2025 00:45:00 Qarabag - Ajax
11/12/2025 03:00:00 Real Madrid - Manchester City
11/12/2025 03:00:00 Athletic Club - Paris Saint Germain
11/12/2025 03:00:00 Club Brugge KV - Arsenal
11/12/2025 03:00:00 Bayer Leverkusen - Newcastle
11/12/2025 03:00:00 Juventus - Pafos
11/12/2025 03:00:00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
11/12/2025 03:00:00 Benfica - Napoli
LƯỢT TRẬN THỨ 7  
20/01/2026 22:30:00 Kairat Almaty - Club Brugge KV
21/01/2026 00:45:00 Bodo/Glimt - Manchester City
21/01/2026 03:00:00 Real Madrid - Monaco
21/01/2026 03:00:00 Sporting CP - Paris Saint Germain
21/01/2026 03:00:00 FC Copenhagen - Napoli
21/01/2026 03:00:00 Villarreal - Ajax
21/01/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus - Bayer Leverkusen
21/01/2026 03:00:00 Tottenham - Borussia Dortmund
21/01/2026 03:00:00 Inter - Arsenal
22/01/2026 00:45:00 Galatasaray - Atletico Madrid
22/01/2026 00:45:00 Qarabag - Eintracht Frankfurt
22/01/2026 03:00:00 Slavia Praha - Barcelona
22/01/2026 03:00:00 Atalanta - Athletic Club
22/01/2026 03:00:00 Juventus - Benfica
22/01/2026 03:00:00 Chelsea - Pafos
22/01/2026 03:00:00 Newcastle - PSV Eindhoven
22/01/2026 03:00:00 Bayern Munich - Union St. Gilloise
22/01/2026 03:00:00 Marseille - Liverpool
LƯỢT TRẬN THỨ 8  
29/01/2026 03:00:00 Napoli - Chelsea
29/01/2026 03:00:00 Borussia Dortmund - Inter
29/01/2026 03:00:00 Monaco - Juventus
29/01/2026 03:00:00 Paris Saint Germain - Newcastle
29/01/2026 03:00:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham
29/01/2026 03:00:00 Pafos - Slavia Praha
29/01/2026 03:00:00 Atletico Madrid - Bodo/Glimt
29/01/2026 03:00:00 Manchester City - Galatasaray
29/01/2026 03:00:00 PSV Eindhoven - Bayern Munich
29/01/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen - Villarreal
29/01/2026 03:00:00 Athletic Club - Sporting CP
29/01/2026 03:00:00 Ajax - Olympiakos Piraeus
29/01/2026 03:00:00 Union St. Gilloise - Atalanta
29/01/2026 03:00:00 Arsenal - Kairat Almaty
29/01/2026 03:00:00 Liverpool - Qarabag
29/01/2026 03:00:00 Barcelona - FC Copenhagen
29/01/2026 03:00:00 Benfica - Real Madrid
29/01/2026 03:00:00 Club Brugge KV - Marseille