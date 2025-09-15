UEFA Champions League 2025/26 hứa hẹn tiếp tục mang đến một mùa giải kịch tính, căng thẳng và ngập tràn những trận cầu đỉnh cao. Giải đấu quy tụ những CLB xuất sắc nhất châu Âu, tất cả đều khao khát viết tên mình vào lịch sử và chinh phục chiếc cúp danh giá nhất lục địa.
ĐKVĐ PSG vẫn là ứng cử viên hàng đầu, nhưng họ sẽ đối mặt với thách thức lớn từ các “ông lớn” Ngoại hạng Anh như Man City, Arsenal hay Liverpool, những đội bóng đầy khát vọng trở lại ngai vàng châu Âu.
Tại Serie A, Inter Milan và Juventus gánh vác niềm tin từ người hâm mộ Ý, trong khi Bayern Munich và Dortmund là hai lá cờ đầu của bóng đá Đức. Ngoài ra, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid là những ứng viên nặng ký của La Liga cũng sẵn sàng phá vỡ thế cân bằng quyền lực.
Với thể thức vòng bảng mới mang đến nhiều cuộc đối đầu nảy lửa giữa các ông lớn ngay từ giai đoạn đầu, người hâm mộ có thể chờ đợi những trận cầu mãn nhãn, bàn thắng đẹp mắt và các màn ngược dòng ngoạn mục.
Champions League không chỉ là nơi tìm ra nhà vô địch, mà còn là bữa tiệc bóng đá của những khoảnh khắc huyền thoại, nơi viết tiếp phép màu của bóng đá.
|Lịch thi đấu Champions League 2025/26
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|
LƯỢT TRẬN ĐẤU TIÊN
|16/09/2025 23:45:00
|PSV Eindhoven - Union St. Gilloise
|16/09/2025 23:45:00
|Athletic Club - Arsenal
|17/09/2025 02:00:00
|Juventus - Borussia Dortmund
|17/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Villarreal
|17/09/2025 02:00:00
|Real Madrid - Marseille
|17/09/2025 02:00:00
|Benfica - Qarabag
|17/09/2025 23:45:00
|Olympiakos Piraeus - Pafos
|17/09/2025 23:45:00
|Slavia Praha - Bodo/Glimt
|18/09/2025 02:00:00
|Ajax - Inter
|18/09/2025 02:00:00
|Paris Saint Germain - Atalanta
|18/09/2025 02:00:00
|Liverpool - Atletico Madrid
|18/09/2025 02:00:00
|Bayern Munich - Chelsea
|18/09/2025 23:45:00
|Club Brugge KV - Monaco
|18/09/2025 23:45:00
|FC Copenhagen - Bayer Leverkusen
|19/09/2025 02:00:00
|Eintracht Frankfurt - Galatasaray
|19/09/2025 02:00:00
|Sporting CP - Kairat Almaty
|19/09/2025 02:00:00
|Newcastle - Barcelona
|19/09/2025 02:00:00
|Manchester City - Napoli
|LƯỢT TRẬN THỨ 2
|30/09/2025 23:45:00
|Kairat Almaty - Real Madrid
|30/09/2025 23:45:00
|Atalanta - Club Brugge KV
|01/10/2025 02:00:00
|Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
|01/10/2025 02:00:00
|Marseille - Ajax
|01/10/2025 02:00:00
|Chelsea - Benfica
|01/10/2025 02:00:00
|Inter - Slavia Praha
|01/10/2025 02:00:00
|Bodo/Glimt - Tottenham
|01/10/2025 02:00:00
|Pafos - Bayern Munich
|01/10/2025 02:00:00
|Galatasaray - Liverpool
|01/10/2025 23:45:00
|Qarabag - FC Copenhagen
|01/10/2025 23:45:00
|Union St. Gilloise - Newcastle
|02/10/2025 02:00:00
|Borussia Dortmund - Athletic Club
|02/10/2025 02:00:00
|Barcelona - Paris Saint Germain
|02/10/2025 02:00:00
|Monaco - Manchester City
|02/10/2025 02:00:00
|Arsenal - Olympiakos Piraeus
|02/10/2025 02:00:00
|Napoli - Sporting CP
|02/10/2025 02:00:00
|Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven
|02/10/2025 02:00:00
|Villarreal - Juventus
|LƯỢT TRẬN THỨ 3
|21/10/2025 23:45:00
|Kairat Almaty - Pafos
|21/10/2025 23:45:00
|Barcelona - Olympiakos Piraeus
|22/10/2025 02:00:00
|Union St. Gilloise - Inter
|22/10/2025 02:00:00
|PSV Eindhoven - Napoli
|22/10/2025 02:00:00
|Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain
|22/10/2025 02:00:00
|Arsenal - Atletico Madrid
|22/10/2025 02:00:00
|FC Copenhagen - Borussia Dortmund
|22/10/2025 02:00:00
|Villarreal - Manchester City
|22/10/2025 02:00:00
|Newcastle - Benfica
|22/10/2025 23:45:00
|Galatasaray - Bodo/Glimt
|22/10/2025 23:45:00
|Athletic Club - Qarabag
|23/10/2025 02:00:00
|Monaco - Tottenham
|23/10/2025 02:00:00
|Real Madrid - Juventus
|23/10/2025 02:00:00
|Eintracht Frankfurt - Liverpool
|23/10/2025 02:00:00
|Chelsea - Ajax
|23/10/2025 02:00:00
|Atalanta - Slavia Praha
|23/10/2025 02:00:00
|Sporting CP - Marseille
|23/10/2025 02:00:00
|Bayern Munich - Club Brugge KV
|LƯỢT TRẬN THỨ 4
|05/11/2025 00:45:00
|Napoli - Eintracht Frankfurt
|05/11/2025 00:45:00
|Slavia Praha - Arsenal
|05/11/2025 03:00:00
|Tottenham - FC Copenhagen
|05/11/2025 03:00:00
|Liverpool - Real Madrid
|05/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus - PSV Eindhoven
|05/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid - Union St. Gilloise
|05/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt - Monaco
|05/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain - Bayern Munich
|05/11/2025 03:00:00
|Juventus - Sporting CP
|06/11/2025 00:45:00
|Qarabag - Chelsea
|06/11/2025 00:45:00
|Pafos - Villarreal
|06/11/2025 03:00:00
|Manchester City - Borussia Dortmund
|06/11/2025 03:00:00
|Club Brugge KV - Barcelona
|06/11/2025 03:00:00
|Ajax - Galatasaray
|06/11/2025 03:00:00
|Newcastle - Athletic Club
|06/11/2025 03:00:00
|Benfica - Bayer Leverkusen
|06/11/2025 03:00:00
|Inter - Kairat Almaty
|06/11/2025 03:00:00
|Marseille - Atalanta
|LƯỢT TRẬN THỨ 5
|26/11/2025 00:45:00
|Ajax - Benfica
|26/11/2025 00:45:00
|Galatasaray - Union St. Gilloise
|26/11/2025 03:00:00
|Manchester City - Bayer Leverkusen
|26/11/2025 03:00:00
|Marseille - Newcastle
|26/11/2025 03:00:00
|Chelsea - Barcelona
|26/11/2025 03:00:00
|Napoli - Qarabag
|26/11/2025 03:00:00
|Borussia Dortmund - Villarreal
|26/11/2025 03:00:00
|Slavia Praha - Athletic Club
|26/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt - Juventus
|27/11/2025 00:45:00
|FC Copenhagen - Kairat Almaty
|27/11/2025 00:45:00
|Pafos - Monaco
|27/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus - Real Madrid
|27/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid - Inter
|27/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain - Tottenham
|27/11/2025 03:00:00
|Sporting CP - Club Brugge KV
|27/11/2025 03:00:00
|Arsenal - Bayern Munich
|27/11/2025 03:00:00
|Eintracht Frankfurt - Atalanta
|27/11/2025 03:00:00
|Liverpool - PSV Eindhoven
|LƯỢT TRẬN THỨ 6
|09/12/2025 22:30:00
|Kairat Almaty - Olympiakos Piraeus
|10/12/2025 00:45:00
|Bayern Munich - Sporting CP
|10/12/2025 03:00:00
|Barcelona - Eintracht Frankfurt
|10/12/2025 03:00:00
|Inter - Liverpool
|10/12/2025 03:00:00
|Atalanta - Chelsea
|10/12/2025 03:00:00
|Union St. Gilloise - Marseille
|10/12/2025 03:00:00
|Monaco - Galatasaray
|10/12/2025 03:00:00
|Tottenham - Slavia Praha
|10/12/2025 03:00:00
|PSV Eindhoven - Atletico Madrid
|11/12/2025 00:45:00
|Villarreal - FC Copenhagen
|11/12/2025 00:45:00
|Qarabag - Ajax
|11/12/2025 03:00:00
|Real Madrid - Manchester City
|11/12/2025 03:00:00
|Athletic Club - Paris Saint Germain
|11/12/2025 03:00:00
|Club Brugge KV - Arsenal
|11/12/2025 03:00:00
|Bayer Leverkusen - Newcastle
|11/12/2025 03:00:00
|Juventus - Pafos
|11/12/2025 03:00:00
|Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
|11/12/2025 03:00:00
|Benfica - Napoli
|LƯỢT TRẬN THỨ 7
|20/01/2026 22:30:00
|Kairat Almaty - Club Brugge KV
|21/01/2026 00:45:00
|Bodo/Glimt - Manchester City
|21/01/2026 03:00:00
|Real Madrid - Monaco
|21/01/2026 03:00:00
|Sporting CP - Paris Saint Germain
|21/01/2026 03:00:00
|FC Copenhagen - Napoli
|21/01/2026 03:00:00
|Villarreal - Ajax
|21/01/2026 03:00:00
|Olympiakos Piraeus - Bayer Leverkusen
|21/01/2026 03:00:00
|Tottenham - Borussia Dortmund
|21/01/2026 03:00:00
|Inter - Arsenal
|22/01/2026 00:45:00
|Galatasaray - Atletico Madrid
|22/01/2026 00:45:00
|Qarabag - Eintracht Frankfurt
|22/01/2026 03:00:00
|Slavia Praha - Barcelona
|22/01/2026 03:00:00
|Atalanta - Athletic Club
|22/01/2026 03:00:00
|Juventus - Benfica
|22/01/2026 03:00:00
|Chelsea - Pafos
|22/01/2026 03:00:00
|Newcastle - PSV Eindhoven
|22/01/2026 03:00:00
|Bayern Munich - Union St. Gilloise
|22/01/2026 03:00:00
|Marseille - Liverpool
|LƯỢT TRẬN THỨ 8
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli - Chelsea
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund - Inter
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco - Juventus
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain - Newcastle
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt - Tottenham
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos - Slavia Praha
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid - Bodo/Glimt
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City - Galatasaray
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven - Bayern Munich
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen - Villarreal
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club - Sporting CP
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax - Olympiakos Piraeus
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise - Atalanta
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal - Kairat Almaty
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool - Qarabag
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona - FC Copenhagen
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica - Real Madrid
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV - Marseille