Bảng xếp hạng Champions League 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea 0 0 0 0 0 0
3 Liverpool 0 0 0 0 0 0
4 Manchester City 0 0 0 0 0 0
5 Newcastle 0 0 0 0 0 0
6 Tottenham 0 0 0 0 0 0
7 Monaco 0 0 0 0 0 0
8 Paris Saint Germain 0 0 0 0 0 0
9 Napoli 0 0 0 0 0 0
10 Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
11 Club Brugge KV 0 0 0 0 0 0
12 Union St. Gilloise 0 0 0 0 0 0
13 Marseille 0 0 0 0 0 0
14 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
15 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0
16 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0
17 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
18 Inter 0 0 0 0 0 0
19 Juventus 0 0 0 0 0 0
20 Atalanta 0 0 0 0 0 0
21 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0
22 Ajax 0 0 0 0 0 0
23 Real Madrid 0 0 0 0 0 0
24 Villarreal 0 0 0 0 0 0
25 Barcelona 0 0 0 0 0 0
26 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0
27 Athletic Club 0 0 0 0 0 0
28 Pafos 0 0 0 0 0 0
29 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0
30 Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 0
31 Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0
32 Sporting CP 0 0 0 0 0 0
33 Benfica 0 0 0 0 0 0
34 Galatasaray 0 0 0 0 0 0
35 Qarabag 0 0 0 0 0 0
36 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0