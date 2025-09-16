Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|Bảng xếp hạng Champions League 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Tottenham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Monaco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Paris Saint Germain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Napoli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Slavia Praha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Club Brugge KV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Union St. Gilloise
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Marseille
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Eintracht Frankfurt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Inter
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Juventus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Atalanta
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|PSV Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Ajax
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Real Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Villarreal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Pafos
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|FC Copenhagen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Olympiakos Piraeus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Bodo/Glimt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|Sporting CP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Galatasaray
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Qarabag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Kairat Almaty
|0
|0
|0
|0
|0
|0
UEFA bật đèn xanh cho Barca được khởi đầu Champions League 2025/26 trên sân khách khi Camp Nou chưa hoàn thiện.
Bản hợp đồng mới của Chelsea - Facundo Buonanotte bị gạt ra khỏi danh sách dự Champions League - chỉ vài ngày sau khi anh bày tỏ sự phấn khích vì có cơ hội chơi ở giải đấu danh giá này.