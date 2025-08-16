Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Bournemouth 1 0 1 0 0 1
2 Liverpool 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal 0 0 0 0 0 0
4 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
5 Brentford 0 0 0 0 0 0
6 Brighton 0 0 0 0 0 0
7 Burnley 0 0 0 0 0 0
8 Chelsea 0 0 0 0 0 0
9 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
10 Everton 0 0 0 0 0 0
11 Fulham 0 0 0 0 0 0
12 Leeds 0 0 0 0 0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0
19 West Ham 0 0 0 0 0 0
20 Wolves 0 0 0 0 0 0