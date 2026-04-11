Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 31 21 7 3 39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 13 55
4 Aston Villa 31 16 6 9 5 54
5 Liverpool 31 14 7 10 8 49
6 Chelsea 31 13 9 9 15 48
7 Brentford 31 13 7 11 4 46
8 Everton 31 13 7 11 2 46
9 Fulham 31 13 5 13 -1 44
10 Brighton 31 11 10 10 4 43
11 Sunderland 31 11 10 10 -4 43
12 Newcastle 31 12 6 13 -1 42
13 Bournemouth 31 9 15 7 -2 42
14 Crystal Palace 30 10 9 11 -2 39
15 Leeds 31 7 12 12 -11 33
16 Nottingham Forest 31 8 8 15 -12 32
17 West Ham 32 8 8 16 -17 32
18 Tottenham 31 7 9 15 -10 30
19 Burnley 31 4 8 19 -28 20
20 Wolves 32 3 8 21 -34 17

  • Xuống hạng