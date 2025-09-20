Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2025/26 mới nhấtLịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Tuấn Hải mở tỷ số, sau đó Khuất Văn Khang lập công để đem về 1 điểm cho Thể Công Viettel ở trận derby Hà Nội tại vòng 4 LPBank V-League 2025/26.
Vòng 4 LPBank V-League chứng kiến hai trận đấu đầy cảm xúc và kịch tính, khi cả Thanh Hóa và Đà Nẵng đều khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.
