Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn cực kỳ căng thẳng. Chỉ cách đây một tuần, hai đội đã chạm trán tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia và Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Thất bại ấy khiến Hà Nội FC thay đổi hàng loạt nhân sự, từ HLV trưởng, Trưởng đoàn đến Giám đốc điều hành, với ông Yusuke Adachi tạm quyền dẫn dắt. Tuy nhiên, việc “thay tướng đổi vận” chưa chắc mang lại hiệu quả tức thì khi quỹ thời gian để ông Adachi định hình lối chơi là quá ngắn.

Trái ngược, Thể Công Viettel đang có phong độ thăng hoa với chuỗi trận bất bại, sở hữu lực lượng đồng đều và nhiều phương án tấn công. Chính vì vậy, Hà Nội FC bước vào trận đấu này với nhiều áp lực và được đánh giá thấp hơn đối thủ. Trận cầu diễn ra lúc 19h15 sẽ được VOV.VN tường thuật trực tiếp.