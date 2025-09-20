Đội hình dự kiến Hà Nội vs Thể Công Viettel
Hà Nội: Văn Hoàng, Văn Thắng, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Hùng Dũng, Hai Long, Daniel Passira, Nascimento, Văn Quyết, Tuấn Hải.
Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Kyle Colonna, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Văn Khang, Hữu Thắng, Pedro, Lucao
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Thể Công Viettel...
Nhận định trước trận
Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn cực kỳ căng thẳng. Chỉ cách đây một tuần, hai đội đã chạm trán tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia và Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0.
Thất bại ấy khiến Hà Nội FC thay đổi hàng loạt nhân sự, từ HLV trưởng, Trưởng đoàn đến Giám đốc điều hành, với ông Yusuke Adachi tạm quyền dẫn dắt. Tuy nhiên, việc “thay tướng đổi vận” chưa chắc mang lại hiệu quả tức thì khi quỹ thời gian để ông Adachi định hình lối chơi là quá ngắn.
Trái ngược, Thể Công Viettel đang có phong độ thăng hoa với chuỗi trận bất bại, sở hữu lực lượng đồng đều và nhiều phương án tấn công. Chính vì vậy, Hà Nội FC bước vào trận đấu này với nhiều áp lực và được đánh giá thấp hơn đối thủ. Trận cầu diễn ra lúc 19h15 sẽ được VOV.VN tường thuật trực tiếp.
Thông tin lực lượng
Hà Nội FC: Chưa thể có sự phục vụ của Hendrio vì chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Thể Công Viettel: Không quá lo lắng với chấn thương dài hạn của Thanh Bình, khi họ đã có được một Kyle Colonna đang sở hữu phong độ rất cao. Cầu thủ Việt kiều này đứng trước cơ hội khẳng định mình khi gặp lại Hà Nội, đội bóng đã không thể phát huy năng lực của anh như cách mà HLV Popov đang làm tại Thể Công Viettel.