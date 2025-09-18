CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế. Phút 15, từ đường chuyền dọn cỗ của Leo Artur, trung vệ Vitao băng lên dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho CAHN.

Có bàn dẫn trước, đại diện Việt Nam càng chơi hưng phấn, liên tiếp dồn ép đối thủ. Đình Bắc, Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh đều có cơ hội nâng cách biệt, nhưng đáng tiếc bóng lại hai lần tìm đến cột dọc.

CAHN hòa tiếc nuối trước Bắc Kinh Quốc An

Bước sang hiệp hai, CAHN phải trả giá vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Phút 50, Chi Zhongguo tung cú sút xa đẹp mắt, hạ gục thủ môn Filip Nguyễn. Đến phút 65, chính Filip mắc sai lầm khi chuyền bóng bất cẩn, để Zhang Yuan tận dụng nâng tỷ số lên 2-1 cho Bắc Kinh Quốc An.

Không chịu khuất phục, CAHN vùng lên mạnh mẽ. Phút 73, tiền đạo vào sân trong hiệp hai Alves Dos Santos nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, ấn định trận hòa 2-2, ở trận ra quan AFC Champions League Two 2025/26.

Ghi bàn:

CAHN: Vitao (15'), Alves Dos Santos (73')

Bắc Kinh Quốc An: Zhongguo (49'), Zhang Yuan (65')

Đội hình ra sân

Bắc Kinh Quốc An: Abbas Nureli, Yuan Zhang, Boxuan Feng, Michael Ngadeu, Yupeng He, Shuangjie Fan, Nebijan Muhmet, Zhongguo Chi, Liyu Yang, Xizhe Zhang, Ziming Wang

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh (Alves Dos Santos 64'), Việt Anh (Đình Trọng 90'+6), Hugo Gomes, Cao Quang Vinh, Lê Văn Đô, Mauk (Phan Văn Đức 88'), Thành Long, Vitao, Leo Artur, Đình Bắc (Alan 64').