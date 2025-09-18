CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế. Phút 15, từ đường chuyền dọn cỗ của Leo Artur, trung vệ Vitao băng lên dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho CAHN.
Có bàn dẫn trước, đại diện Việt Nam càng chơi hưng phấn, liên tiếp dồn ép đối thủ. Đình Bắc, Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh đều có cơ hội nâng cách biệt, nhưng đáng tiếc bóng lại hai lần tìm đến cột dọc.
Bước sang hiệp hai, CAHN phải trả giá vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Phút 50, Chi Zhongguo tung cú sút xa đẹp mắt, hạ gục thủ môn Filip Nguyễn. Đến phút 65, chính Filip mắc sai lầm khi chuyền bóng bất cẩn, để Zhang Yuan tận dụng nâng tỷ số lên 2-1 cho Bắc Kinh Quốc An.
Không chịu khuất phục, CAHN vùng lên mạnh mẽ. Phút 73, tiền đạo vào sân trong hiệp hai Alves Dos Santos nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, ấn định trận hòa 2-2, ở trận ra quan AFC Champions League Two 2025/26.
Ghi bàn:
CAHN: Vitao (15'), Alves Dos Santos (73')
Bắc Kinh Quốc An: Zhongguo (49'), Zhang Yuan (65')
Đội hình ra sân
Bắc Kinh Quốc An: Abbas Nureli, Yuan Zhang, Boxuan Feng, Michael Ngadeu, Yupeng He, Shuangjie Fan, Nebijan Muhmet, Zhongguo Chi, Liyu Yang, Xizhe Zhang, Ziming Wang
CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh (Alves Dos Santos 64'), Việt Anh (Đình Trọng 90'+6), Hugo Gomes, Cao Quang Vinh, Lê Văn Đô, Mauk (Phan Văn Đức 88'), Thành Long, Vitao, Leo Artur, Đình Bắc (Alan 64').
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc sau ba những cú sút liên tiếp của Leo Artur bị cầu thủ Bắc Kinh Quốc An ngăn chặn. Trận hòa quá đáng tiếc của CAHN trên đất Trung Quốc khi đội khách phung phí quá nhiều cơ hội.
90'+10
Sau hai quả phạt góc liên tiếp, Lê Văn Đô có cơ hội khá ngon ăn để ghi bàn định đoạt trận đấu nhưng cú sút về góc gần lại đi chệch cột dọc khung thành Bắc Kinh Quốc An.
90'+6
CAHN đang tổ chức ép sân liên tục để ghi bàn định đoạt trận đấu. Bùi Hoàng Việt Anh bị đau nằm sân, anh rời sân bằng cáng và Đình Trọng được tung vào thế chỗ.
90'+2
Hiệp hai có 9 phút bù giờ. CAHN suýt chút nữa có bàn thắng tái lập thế dẫn trước khi cầu thủ vào sân thay người Alves Rogerio Dos Santos ngả người móc bóng đẹp mắt nhưng không làm khó thủ môn chủ nhà.
90'
Lê Văn Đô đá phạt bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm đối phương khiến cầu thủ Bắc Kinh Quốc An phá bóng suýt nữa thành pha đá phản lưới nhà.
80'
Trận đấu bỗng dưng căng thẳng ngoài chuyên môn sau khi một cầu thủ Bắc Kinh Quốc An bị đau nằm ngoài sân. Một số cầu thủ thủ chủ nhà và CAHN đã lao vào nhau phản ứng quyết liệt.
Trên khán đài, CĐV của đội chủ nhà ném khá nhiều vật thể lạ xuống sân và có những lời lẽ không hay với đội khách. Trước tình hình đó, tổ trọng tài người Thái Lan quyết định cho tạm dừng trận đấu.
Sau tình huống va chạm này, cả CAHN (Cao Quang Vinh và Mauk) và Bắc Kinh Quốc An mỗi bên phải nhận 2 thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.
78'
Lê Văn Đô treo bóng từ cánh phải vào để Alan đánh đầu tầm thấp nhưng bị thủ môn Abbas Nureli cản phá chịu phạt góc.
73'
Alves Dos Santos gỡ hòa 2-2 cho CAHN
Đường chuyền thuận lợi của đồng đội vào vòng cấm Bắc Kinh Quốc An nhưng hai cầu thủ CAHN không hiểu ý nhau. Dẫu vậy, trái bóng tìm đến vị trí của Alves Dos Santos và cầu thủ mới vào sân chớp cơ hội dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho đại diện V-League.
68'
Leo Artur dứt điểm trúng cột dọc
Vừa vào sân, Alan có pha chọc khe tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bắc Kinh Quốc An cho Leo Artur băng lên đối mặt với thủ môn chủ nhà. Pha cứa lòng khiến Abbas Nureli đứng chôn chân nhưng cột dọc lại từ chối bàn gỡ hòa 2-2 cho đại diện Việt Nam.
65'
Nguyễn Filip lại mắc lỗi 'chết người'
Nguyễn Filip chuyền bóng bất cẩn để Zhang Yuan băng lên dứt điểm một chạm tung lưới CAHN lần thứ hai, đưa Bắc Kinh Quốc An vượt lên dẫn ngược 2-1.
55'
Lê Văn Đô tìm kiếm vận may từ cú sút kiểu "lá vàng rơi" từ khoảng cách gần 30m. Thủ môn của chủ nhà đứng chôn chân nhưng trái bóng đi hơi cao so với khung thành Băc Kinh Quốc An.
53'
Đình Bắc bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn
Chỉ trong vòng 2 phút, Đình Bắc có liên tiếp hai pha xâm nhập vòng cấm. Tình huống đầu tiên là pha xử lý khéo léo rồi vảy má ngoài đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó ngôi sao của U23 Việt Nam dứt điểm bị thủ môn Abbas Nureli cản phá trước khi đưa bóng cắt ngang khung thành Bắc Kinh Quốc An.
49'
Nguyễn Filip mắc lỗi, CAHN bị gỡ hòa 1-1
Cú sút của cầu thủ số 6 bên phía Bắc Kinh Quốc An - Zhongguo tưởng chừng không quá khó nhưng thủ môn Nguyễn Filip cản phá lỗi để bóng vuột qua tay rồi bay vào lưới.
47'
Leo Artur bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN
CAHN tổ chức phản công nhanh, Đình Bắc phá bẫy việt vị băng lên rồi mở bóng cho Leo Artur. Quá đáng tiếc cho đại diện Việt Nam khi Artur chơi cá nhân và dứt điểm không trúng đích thay vì căng ngang sang cho đồng đội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đại diện Việt Nam, sau tình huống đánh đầu cận thành hụt bóng của cầu thủ CAHN.
45'+2
Cao Quang Vinh có pha quay người khéo léo, cầu thủ Bắc Kinh Quốc An lập tức vào bóng rất quyết liệt khiến cầu thủ chạy cánh trái của CAHN bị đau, cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
39'
Ngoại binh Michael Ngadeu của Bắc Kinh Quốc An mắc lỗi, tạo cơ hội cho Mauk băng lên. Sau đó Leo Artur dứt điểm căng trong vòng cấm nhưng thủ môn Abbas Nureli cản phá chính xác.
37'
Những pha pressing tầm cao của các cầu thủ CAHN khiến đội bóng đang xếp hạng 4 giải VĐQG Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn.
33'
Chỉ trong vòng 2 phút, Bắc Kinh Quốc An có liên tiếp hai pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng đều không đi trúng đích.
27'
Đến lượt Cao Quang Vinh được Leo Artur trao cơ hội từ tình huống phản công của CAHN. Quá đáng tiếc không có bàn thắng khi cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Abbas Nureli nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
22'
Bàn mở tỷ số từ khá sớm giúp các học trò của HLV Mano Polking thêm hưng phấn, sức ép được tạo ra và cơ hội liên tục đến nhưng chưa có pha lập công thứ hai cho đại diện V-League.
18'
Thêm một cơ hội nữa dành cho CAHN, lần này Đình Bắc là người dâng cao. Tiếc rằng tiền đạo thuộc biên chế U23 Việt Nam dứt điểm chéo góc thiếu chính xác. Sau đó chỉ hai phút đến lượt Lê Văn Đô kết thúc không trúng đích.
15'
Vitao ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho CAHN
Đường chuyền của đồng đội để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm Bắc Kinh Quốc An, anh trả bóng ngược ra cho Leo Artur dứt điểm trúng người cầu thủ chủ nhà.
Ngay lập tức Artur chuyền ra cho Vitao để cầu thủ này dứt điểm cận chân tuyệt đẹp đưa bóng găm đúng góc cao khiến thủ môn Abbas Nureli.
11'
Khung thành của CAHN bị đe dọa với tình huống tổ chức tấn công rồi dứt điểm của đội trưởng Xizhe Zhang đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyễn Filip.
6'
Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đại diện của Việt Nam, với pha qua người rồi dứt điểm của Vitao đưa bóng đi không trúng đích.
4'
Dù phải làm khách tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc tự tin. Những phút đầu trận cầu thủ hai đội chuyền sai khá nhiều.
19h15
Trọng tài chính người Thái Lan thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, các cầu thủ CAHN mặc trang phục màu đỏ trong khi chủ nhà Bắc Kinh Quốc An mặc trang phục màu xanh lá cây.
18h55
Ở trận cùng bảng E, Tai Po (Hong Kong) gây bất ngờ khi đánh bại Macarthur FC (Australia) với tỷ số 2-1. Điều này cho thấy bảng đấu của CAHN sẽ rất khó lường.
18h20
Nhận định trước trận
Trận ra quân tại cúp châu lục của CAHN được dự báo đầy thử thách khi thầy trò HLV Mano Polking phải làm khách trên sân Bắc Kinh Quốc An - đội bóng đang sở hữu phong độ ấn tượng ở giải VĐQG Trung Quốc.
Sự vắng mặt của Quang Hải trong danh sách đăng ký là bất ngờ lớn, bởi anh vốn là nhân tố chủ chốt tuyến giữa. Nguyên nhân có thể do chấn thương nhẹ, vấn đề thể lực hoặc lựa chọn chiến thuật, bởi lối chơi thiên về kỹ thuật của Quang Hải khó phát huy trước đối thủ giàu thể lực và áp sát quyết liệt.
Không chỉ vậy, CAHN còn lo lắng về chấn thương bắp chân của tiền đạo Alan Grafite – chân sút đã ghi 7 bàn mùa này. Nếu vắng Alan, sức mạnh tấn công của đội sẽ suy giảm đáng kể.
Dù đang bất bại 4 trận gần nhất ở V.League, bước ra sân chơi châu lục, CAHN chắc chắn sẽ phải đối diện nhiều áp lực, đặc biệt khi Bắc Kinh Quốc An sở hữu phong độ sân nhà gần như bất bại.
Thông tin lực lượng
Bắc Kinh Quốc An: Có lực lượng mạnh nhất.
CAHN: Vắng Quang Hải, khả năng ra sân của Alan Grafite còn bỏ ngỏ.