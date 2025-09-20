Trên sân nhà, Thanh Hóa của HLV Choi Won Kwon khởi đầu đầy khó khăn khi trung vệ Quế Ngọc Hải sớm rời sân vì chấn thương ở phút thứ 5.

Sự thiếu vắng thủ lĩnh hàng thủ khiến đội chủ nhà để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Antonio - cựu cầu thủ Thanh Hóa mở tỷ số cho Hải Phòng ở phút 27. Trước khi hiệp một khép lại, Mạnh Dũng tận dụng pha phản công nhanh để nhân đôi cách biệt, đẩy Thanh Hóa vào thế bất lợi.

Thanh Hóa thoát thua Hải Phòng - Ảnh: VPF

Bước sang hiệp hai, tinh thần kiên cường của đội bóng xứ Thanh được phát huy. Phút 51, cầu thủ U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận rút ngắn tỷ số sau đường kiến tạo của Ngọc Mỹ. Tiếp tục dồn ép, Thanh Hóa gỡ hòa 2-2 ở phút 77 nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Mbodji, làm bùng nổ cầu trường.

Dù tạo thêm nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn không thể hoàn tất cú lội ngược dòng, chấp nhận chia điểm nhưng tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Tân binh PVF-CAND ngắt được chuỗi thua ở V-League - Ảnh: VPF

Trong khi đó, ở cặp đấu cùng giờ, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND cũng hòa 2-2 đầy hấp dẫn. Văn Long mở tỷ số cho Đà Nẵng, Bá Đạt nhanh chóng gỡ hòa bằng siêu phẩm sút xa. Thủ môn Minh Long mắc sai lầm giúp Henen đưa Đà Nẵng dẫn lại 2-1, nhưng Samson đã tỏa sáng ở phút 86, ấn định kết quả hòa.

Trận đấu này giúp PVF-CAND ngắt mạch thua, sở hữu 4 điểm sau 4 vòng và có thêm sự tự tin trước chặng đường phía trước.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 4 V-League