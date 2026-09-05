Trên sân nhà, trong ngày Công Phượng không thi đấu, Đồng Nai thúc thủ 0-2 trước Thể Công Viettel ngày ra quân LPBank V-League 2026/27.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
Lịch thi đấu V-League 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 1 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
V-League 2026/27 khởi tranh, mang theo những cuộc đua mới ở cấp CLB nhưng đồng thời cũng mở ra những kỳ vọng quen thuộc với tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik.
Cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2026/27 được dự đoán vô cùng khốc liệt, khi hai đội bóng đứng cuối sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.
CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình… lộ rõ quyết tâm đua tranh ngôi vô địch LPBank V-League 2026/27.