Nhiều ứng cử viên vô địch

Ngày 4/9, V-League 2026/27 chính thức khởi tranh với cặp đấu sớm giữa tân binh Đồng Nai vs Thể Công Viettel. Tiếp theo đó là các cuộc đọ sức hấp dẫn giữa CA TP.HCM vs Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định vs HAGL…

Ở mùa giải năm nay, các đội đều chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt mục tiêu cao nhất. Cuộc đua vô địch luôn trở thành tâm điểm, với những cái tên quen thuộc như CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình…

CAHN được đánh giá cao về chiều sâu lực lượng cũng như chất lượng của các ngoại binh, nội binh, trong đó đáng chú ý là việc sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc… Chiến thắng 2-0 trên sân Adelaide United tại vòng play-off Cúp C1 và mới nhất Siêu Cúp Quốc gia, cho thấy đội bóng ngành công an tiếp tục là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V-League.

CAHN là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V-League 2026/27. Ảnh: S.N

Cũng như những mùa giải trước, đối chủ đáng gờm của CAHN trong cuộc đua vô địch là 2 đội bóng cùng thành phố: Thể Công Viettel và Hà Nội FC.

Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026/27 với sự đầu tư mạnh về lực lượng. Đội bóng áo lính chiêu mộ 11 tân binh, gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Trong số này có những cái tên đáng chú ý như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz và Hernandez Rodrigues.

Đây được xem là một trong những lần tăng cường lực lượng rầm rộ nhất của Thể Công Viettel trong những năm gần đây, với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch V-League, vào chung kết Cúp Quốc gia và đứng Top 8 tại Cúp C2 2026/27.

Với Hà Nội FC, đội bóng này tiếp tục tin tưởng vào các gương mặt quen thuộc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên...

Bên cạnh đó, HLV Harry Kewell trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Nguyễn Anh Tiệp hay Chu Ngọc Nguyễn Lực - tuyển thủ U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026. Đội bóng Thủ đô cũng bổ sung một số gương mặt đáng chú ý, như tiền vệ Bùi Ngọc Long, tiền đạo gốc Việt Aymeric Faurand-Tournaire, ngoại binh Andrew Jung, cùng sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Hà Nội FC và Thể Công Viettel đều quyết tranh ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Ở trận mở màn V-League 2026/27, Hà Nội FC làm khách trước CLB CA TP.HCM vào ngày 5/9. Đây là thử thách, nhưng cũng là trận đấu để Văn Quyết cùng các đồng đội chứng minh năng lực tham vọng.

Trong khi đó, hai đội bóng Thép Xanh và Ninh Bình chưa bao giờ đứng ngoài cuộc đua vô địch. Thép Xanh Nam Định ngoài những cái tên như Xuân Son, Văn Vĩ, Tuấn Anh, tiếp tục mua sắm nhiều tân binh. Với Ninh Bình, HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay dàn hảo thủ: Đặng Văn Lâm, Đức Chiến, Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Tiến Anh, Tài Lộc, Lucao… sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League.

Thành bại tại ngoại binh?

Điểm đáng chú ý nhất của mùa giải 2026/27 là việc điều chỉnh quy định về cầu thủ nước ngoài. Theo đó, mỗi CLB tại V-League được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và được sử dụng đồng thời cả 4 cầu thủ trên sân trong một trận đấu, tăng một suất so với mùa giải trước.

Các đội V-League được sử dụng 4 ngoại binh.

Đối với các đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp CLB của Đông Nam Á (AFF) và châu Á (AFC) gồm CAHN, CA TP.HCM và Thể Công Viettel, số lượng ngoại binh được đăng ký được nâng lên tối đa 7 cầu thủ nhằm đáp ứng lịch thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, số ngoại binh được sử dụng cùng lúc trên sân vẫn được giới hạn ở mức 4 cầu thủ.

Lý do chủ yếu việc tăng suất cầu thủ ngoại là xu thế tất yếu nếu V-League muốn cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ bóng đá châu Á. Tuy nhiên, để sự thay đổi này thực sự mang lại hiệu quả bền vững, VPF và VFF cần có những quy định đi kèm nhằm đảm bảo các CLB vẫn duy trì được hệ thống đào tạo trẻ chất lượng và kiểm soát tốt sức khỏe tài chính.