Tối 3/9, U20 Việt Nam thua đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước U20 Palestine. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi gặp khó trong cuộc đua giành vé tham dự VCK U20 châu Á 2027.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là sau trận thua này, U20 Việt Nam phải rút kinh nghiệm, khắc phục để hoàn thiện bản thân, hướng đến trận đấu sắp tới cũng như tương lai”, thủ quân U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh cho biết.

Thủ quân U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh rất quyết tâm trước trận đấu cuối. Ảnh: Đăng Khôi

“Tôi tự hào về các đồng đội của mình. Tôi tin rằng mọi người có thể thấy U20 Việt Nam chơi bóng hết sức mình, tạo rất nhiều cơ hội. Nếu may mắn hơn thì chúng tôi xứng đáng là đội giành chiến thắng”, Quốc Khánh nói thêm.

Sau 2 lượt trận, U20 Việt Nam đang đứng cuối bảng C với 0 điểm và hiệu số -4. U20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam đối đầu U20 Iran, còn U20 Palestine chạm trán U20 Triều Tiên. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải đánh bại U20 Iran cách biệt 2 bàn, đồng thời hy vọng U20 Palestine thất bại trước U20 Triều Tiên để có cơ hội giành vé đi tiếp.

“Trước mắt còn một trận đấu nữa. Dù có thế nào chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình để giành chiến thắng. Tôi tin đội sẽ chơi tốt hơn. Mong rằng mọi người đến sân cổ vũ, U20 Việt Nam vẫn chưa từ bỏ niềm tin", Quốc Khánh chốt lai.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam gặp U20 Iran vào lúc 19h ngày 6/9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).