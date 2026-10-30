Lịch thi đấu V-League 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 5 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
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Tiền đạo Đình Bắc ghi bàn nhưng CAHN chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa tại vòng 5 LPBank V-League 2026/27.
Bầu Thụy quyết định tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa X và hé lộ chương trình hành động nhiều tham vọng cho bóng đá Việt Nam.
FIFA Days tháng 11 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng nếu chỉ đặt mục tiêu chiến thắng, tuyển Việt Nam dễ bỏ lỡ cơ hội chỉnh sửa bản thân.
AFC chính thức công bố lịch thi đấu Asian Cup 2027, mang tin vui đến người hâm mộ khi tuyển Việt Nam gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen vào những khung giờ thuận lợi.