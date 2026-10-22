Ông Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là bầu Thụy), là một trong ba ứng viên tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026 - 2030), cùng với ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF khóa IV) và ông Nguyễn Xuân Vũ (Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông - đối ngoại khóa IV).

Ông Thuỵ cho biết, ông đã cân nhắc rất nghiêm túc mới quyết định tranh cử vào vị trí Chủ tịch VFF. "Khi quyết định tham gia tranh cử, tôi có trách nhiệm chuẩn bị chương trình khả thi, tập hợp những người đủ năng lực cùng thực hiện và chịu sự giám sát của các thành viên. Chương trình hành động của tôi luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển thể thao của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ VH, TT&DL. Trên cơ sở đó, tôi mong cùng tập thể VFF cụ thể hóa thành những mục tiêu, giải pháp khả thi, huy động nguồn lực và tạo sự đồng thuận để phát triển bóng đá Việt Nam", bầu Thụy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thụy quyết tranh cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X.

Ông Thụy tiết lộ mình thường xuyên trao đổi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng về định hướng phát triển bóng đá và nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất lớn từ tập đoàn này. Bầu Thụy cũng nhận được sự ủng hộ của bầu Hiển, bầu Đức.

Trong chương trình hành động mà bầu Thụy đưa ra, từ năm 2027, VFF đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600–1.000 tỷ đồng mỗi năm. Toàn bộ nguồn lực huy động phải được quản lý, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả; được kiểm toán bởi Big 4 và chịu sự giám sát của các thành viên.

"Chúng tôi muốn mở rộng hợp tác để thường xuyên mời các CLB hàng đầu thế giới sang Việt Nam thi đấu, giao lưu, đào tạo; phối hợp nghiên cứu đăng cai những giải đấu châu lục, thế giới phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn tổ chức. Mỗi hợp tác cần giúp cầu thủ được cọ xát, đội ngũ trong nước nâng năng lực, người hâm mộ tiếp cận bóng đá đỉnh cao và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế thể thao", bầu Thụy nói.

Bầu Thụy muốn bóng đá được nâng tầm.

“Tôi cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ VH, TT&DL, Cục TDTT Việt Nam, đề nghị dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá liên quan, dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, để ưu tiên những môn khác cần nguồn lực hơn, nhất là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương Asiad và Olympic", bầu Thụy cho biết.

Với cấp CLB, từ năm 2027, chương trình hướng tới hỗ trợ 2–3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V-League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ…

"Từ năm 2027, tôi muốn VFF phối hợp với VPF, các CLB và chuyên gia nghiên cứu quy mô giải phù hợp, trong đó có phương án V-League 16-18 đội, hạng Nhất 18-20 đội. Đây là phương án cần thẩm định về số CLB đủ chuẩn, tài chính, chất lượng cầu thủ, sân bãi, lịch thi đấu và quyền lợi các thành viên trước khi quyết định theo thẩm quyền".

"Tôi muốn nâng tầm vị thế Việt Nam bằng năng lực và đóng góp thực chất. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ cùng BCH công khai mục tiêu, tiến độ và kết quả để thành viên giám sát. Việc chậm phải rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cách xử lý.

Tôi mong cuối nhiệm kỳ, CLB vững hơn, người làm nghề được chăm lo tốt hơn, đào tạo trẻ có chất lượng hơn và đội tuyển có thêm sức cạnh tranh. Giá trị để lại phải là một nền tài chính đủ vững, một đội ngũ đủ giỏi và những thế hệ cầu thủ được chuẩn bị tốt, để bóng đá Việt Nam đi xa bằng chính thực lực của mình", bầu Thụy chốt lại.