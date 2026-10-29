Tuyển Việt Nam không thiếu thủ môn giỏi, nhưng khoảng cách giữa người gác đền số 1 và các cầu thủ dự bị đang đặt ra bài toán cho HLV Kim Sang Sik trước Asian Cup 2027.

Đông đảo

Nếu chỉ nhìn vào danh sách, vị trí thủ môn là nơi HLV Kim Sang Sik có rất nhiều lựa chọn. Bởi ngoài Lê Giang Patrik còn có Trung Kiên, Văn Việt, Văn Lâm hay Nguyễn Filip - những thủ thành đủ giỏi để đứng trước khung gỗ tuyển Việt Nam.

Nhưng con số đông không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam có nhiều phương án tương tương. Ở vị trí đặc thù như thủ môn, người được chọn bắt chính thường thi đấu xuyên suốt giải và cơ hội dành cho những người còn lại vì thế rất hạn chế.

Tuyển Việt Nam không lo thiếu thủ môn

Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik bắt chính cả 8 trận, chơi trọn vẹn 720 phút. Trong khi đó, Trần Trung Kiên không ra sân phút nào, trong hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam.

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, Patrik tiếp tục là lựa chọn số 1, với 360 phút qua 4 trận, trong khi đó Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt có tên trong danh sách nhưng không được thi đấu.

Như vậy, tuyển Việt Nam có nhiều thủ môn để lựa chọn, nhưng số người thực sự được thử sức trong các giải đấu gần đây lại rất ít.

Nếu Patrik Lê Giang không thể thi đấu?

Patrik Lê Giang xứng đáng được tin tưởng sau những gì đã thể hiện. Việc HLV Kim Sang Sik tiếp tục sử dụng thủ môn này xuyên suốt hai giải đấu cũng cho thấy vị trí số 1 hiện tại gần như đã có chủ.

Nhưng một đội bóng không thể chỉ yên tâm khi thủ môn số 1 khỏe mạnh. Nếu Patrik chấn thương, bị treo giò hoặc sa sút phong độ, ai đủ khả năng thay thế mà không khiến hàng phòng ngự phải đánh đổi sự ổn định?

Nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik sẽ phải chuẩn bị phương án dự phòng trong tình huống xấu đối với vị trí thủ môn

Câu hỏi ấy đặt ra là vì xuyên suốt những giải đấu vừa qua, HLV Kim Sang Sik gần như không trao cơ hội cho những thủ thành dự bị, bất chấp nhiều trận mang ý nghĩa thủ tục thay vì phải thắng bằng mọi giá.

Cần biết rằng, thủ môn khác với những vị trí còn lại. Một tiền đạo dự bị có thể vào sân vài chục phút để tìm bàn thắng, nhưng ở vị trí này điều sẽ giúp ổn định cũng như tìm tiếng nói chung không đơn thuần chỉ trong các buổi tập.

Bởi vậy, nếu không được thi đấu ở những trận phù hợp, thủ môn dự bị rất khó tích lũy trải nghiệm thực chiến hay tìm được sự hiểu ý cùng hàng phòng ngự.

HLV Kim Sang Sik không nhất thiết phải xoay tua thủ môn chỉ để chia đều cơ hội. Nhưng có lẽ tuyển Việt Nam cần có phương án dự phòng thực sự, thay vì chỉ có những cái tên trên danh sách triệu tập. Các trận giao hữu sắp tới của đội có thể là dịp để kiểm tra năng lực ấy, nếu điều kiện chuyên môn cho phép.

Tuyển Việt Nam không thiếu người gác đền. Điều còn thiếu là sự chuẩn bị tốt nhất nếu lựa chọn số một không thể ra sân. Và với một giải đấu như Asian Cup, đó không phải nỗi lo thừa.