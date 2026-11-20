Thanh Hóa bước vào vòng 8 với vị trí thứ 8 trên BXH, giành được 9 điểm sau 7 trận. Dù thành tích chưa thực sự tốt, đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận để vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.

Ở phía đối diện, HAGL đang đứng thứ 12 trên BXH với 6 điểm. Đội bóng phố Núi vừa tạo nên cú hích tinh thần khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi, tuy nhiên họ vẫn đang gặp vấn đề về sự ổn định. Đáng chú ý, HAGL thường gặp khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách ở mùa này.

Thanh Hóa và HAGL thi đấu sòng phẳng với nhau, tuy nhiên trận đấu này hàng phòng ngự của đội khách mắc nhiều sai lầm hơn khiến họ phải trả giá với 2 bàn thua. Thất bại chung cuộc 1-2 khiến HAGL không thể cải thiện thứ hạng trên BXH, thậm chí đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.