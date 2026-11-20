Thanh Hóa bước vào vòng 8 với vị trí thứ 8 trên BXH, giành được 9 điểm sau 7 trận. Dù thành tích chưa thực sự tốt, đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận để vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.
Ở phía đối diện, HAGL đang đứng thứ 12 trên BXH với 6 điểm. Đội bóng phố Núi vừa tạo nên cú hích tinh thần khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi, tuy nhiên họ vẫn đang gặp vấn đề về sự ổn định. Đáng chú ý, HAGL thường gặp khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách ở mùa này.
Thanh Hóa và HAGL thi đấu sòng phẳng với nhau, tuy nhiên trận đấu này hàng phòng ngự của đội khách mắc nhiều sai lầm hơn khiến họ phải trả giá với 2 bàn thua. Thất bại chung cuộc 1-2 khiến HAGL không thể cải thiện thứ hạng trên BXH, thậm chí đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.
90+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Thanh Hóa.
86'
Thanh Long đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của Thanh Hóa. Đội khách đang thi đấu rất nỗ lực.
77'
Di Mateo Lovric ngã trong vòng cấm địa HAGL, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà xác định không có lỗi của hậu vệ đội khách.
75'
Các cầu thủ HAGL đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa, nhưng các phương án tấn công tỏ ra bế tắc.
60'
Vào!!! Từ pha lên bóng nhanh của đội chủ nhà, bóng được chuyền cho Matheus Monteiro Martins, cầu thủ này xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại Trung Kiên, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.
60'
Một cầu thủ của HAGL ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ Thanh Hóa, nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng quả phạt đền.
49'
Jacintho Ferreira Matheus Lucas dứt điểm quyết đoán, bóng đi chệch khung thành của Thanh Hóa trong gang tấc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+6
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45+1
Vào!!! Từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, Lucas đánh đầu tung lưới thủ môn đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.
37'
Trọng tài tham khảo VAR để kiểm tra pha phạm lỗi của Abdurakhmanov với Thanh Nhân bên phía HAGL. Sau khi nghe tư vấn và trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định không rút thẻ đỏ với Abdurakhmanov của Thanh Hóa.
30'
Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm, nhưng thủ môn Trung Kiên đã băng ra để khép góc.
26'
Vào!!! Tận dụng tình huống phá bóng lỗi của hậu vệ HAGL, cầu thủ người Lào Damoth Thongkhamsavath tung cú sút xa, bóng đập đất làm bó tay thủ môn Trần Trung Kiên. 1-0 cho Thanh Hóa.
23'
Từ quả đá phạt, Robson bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thanh Hóa.
18'
Sau những phút đầu bị ép sân, HAGL bắt đầu lấy lại thế trận. Dù vậy, đội khách vẫn thiếu những phương án về tấn công để có thể tạo nên sự khác biệt.
9'
Từ pha phản công nhanh, Nguyễn Văn Tùng dứt điểm nhanh, bóng đập người hậu vệ HAGL đổi hướng nhưng Trung Kiên đã chơi tập trung trong tình huống này.
6'
Có bóng từ khoảng cách 20m, Matheus Monteiro Martins tung cú dứt điểm căng nhưng không đánh bại được thủ thành Trung Kiên.
3'
Trong những phút đầu, Thanh Hóa tràn lên tấn công gây sức ép về phía khung thành thủ môn Trung Kiên của HAGL.
17h00
Trận đấu bắt đầu.
16h30
Đội hình xuất phát CLB Thanh Hóa:
16h15
Đội hình xuất phát HAGL:
16h05
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về HAGL. Kể từ lần gần nhất để thua Thanh Hóa vào tháng 9/2018, đội bóng phố Núi trải qua 14 lần chạm trán mà không nhận thêm thất bại nào (6 chiến thắng, hòa nhau 8 trận).
16h00
Sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 9 điểm. Trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu gần nhất mang tới sự tự tin cho đội bóng xứ Thanh.