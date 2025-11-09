Hát oét còn hơn hát nhép

- Hình như anh hiếm mắc lỗi khi hát trên sân khấu? Với sự việc ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi vì hát oét, anh sẽ góp ý gì?

Tôi rất đồng cảm với những nghệ sĩ mắc lỗi trên sân khấu. Tôi cũng mắc lỗi nhiều chứ! Có những lỗi tôi biết, cộng sự và đồng nghiệp đều biết, chỉ là khán giả chưa tinh để nhận ra như giới chuyên môn.

Mọi người hãy xem việc ca sĩ mắc lỗi khi hát chỉ là tai nạn nhỏ. Nhân vô thập toàn! Với tôi, hát thật mà oét, chênh phô còn giá trị hơn hát nhép. Người hát lâu năm vẫn có thể mắc lỗi tùy vào sức khỏe, tâm trạng, điều kiện...

Hà có thể nhìn nhận rằng hôm nay hát còn khuyết một tý, ngày mai sẽ tốt hơn. Mong khán giả hiểu nghệ sĩ chúng tôi cũng giống mọi người, có những lúc chưa ổn, làm chưa tốt.

Đôi khi, cố hát cao sẽ gây vỡ nốt nhưng ít nhất đã dám cố.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: NVCC

- Đặt trường hợp sức khỏe không đảm bảo để lên nốt cao, anh sẽ xử lý thế nào?

Tôi thường dùng cách hát ít dùng sức hơn, "chơi đùa", thư thái hơn. Hát 8 điểm thôi cũng được, miễn là tốt nhất trong điều kiện cơ thể không khỏe.

Chính tôi từng trải qua tình huống tương tự Hồ Ngọc Hà khi làm liveshow Trời và đất năm 2017. Một tháng trước show, tôi phát ngôn về nhạc bolero gây tranh cãi nên stress, dẫn đến mất giọng.

Từ một người giữ gìn giọng rất tốt, có năm tổ chức đến 2 liveshow, giọng tôi trở nên khản đặc, chữa mãi không khỏi. Lúc đấy, nếu phải hủy show, bạn hình dung những chỉ trích còn đến mức nào?

Cuối cùng, 2 đêm liveshow cũng hoàn thành, tôi tự chấm 9 điểm. Chúng tôi đều biết giọng mình không đủ nét, căng tràn như mọi khi nhưng khán giả dường như không nhận ra.

Tôi bị oan

- Lần nào hát bài của đồng nghiệp cũng viral, anh muốn giữ vững danh hiệu "Thánh cướp hit" sao?

Phải tự minh oan cho bản thân một chút, tất cả chương trình đó không do tôi chọn bài mà là sự bàn bạc kỹ lưỡng của ê-kíp. Và khi kịch bản đã được duyệt, tôi phải hát chứ không thể đổi bài khác. Tôi chỉ có thể hát tốt nhất trong khả năng của mình.

Tôi cũng thường nhận các tin nhắn xin hát cover. Chẳng hạn, lúc chị Phương Thanh nhắn muốn hát Tái sinh, tôi đồng ý ngay. Thậm chí, tôi từng trao đổi với Tăng Duy Tân đừng thu tiền bản quyền các đồng nghiệp hát Tái sinh trên mạng hay phòng trà.

Vì vậy, tôi không nghĩ hát cover là ai cướp hit của ai. Chuyện nghệ sĩ hát hit của nhau đã có từ mấy chục năm trước.

Tôi chẳng dám cướp hit của ai đâu. (cười) Hãy nghĩ rằng chúng tôi đang góp phần nối dài đời sống của tác phẩm của nhau. Lúc tôi hát bài Ngày chưa giông bão viral mạnh, tác giả là Phan Mạnh Quỳnh vui quá đi chứ!

Xin đừng gọi Tùng Dương là "Thánh cover" hay "Chuyên gia cướp hit" nữa, tôi bị oan!

Tùng Dương hát "Tái sinh"

- Tôi tin anh vì nghe nói yêu cầu hát cover thường đến từ các đơn vị tài trợ, có thể là đại gia ngân hàng, hàng không nào đó, phải không anh?

Không hẳn, tùy chương trình chứ. Chẳng hạn các concert quốc gia dịp A50, A80, đó là các giám đốc âm nhạc, chuyên gia và các lãnh đạo.

Hay với bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chuyến đi Nhật Bản, chính Duyên Quỳnh đã nói: "Em năn nỉ, anh hát đi, để em nói anh Chung gọi cho anh". Lúc đó, tôi chỉ ừ ừ cho xong vì thuộc mỗi 2 từ "phấp phới" cuối bài.

Tôi hoàn toàn hồn nhiên! Bạn đừng nghĩ chúng tôi nhăm nhe bài nào hot của đồng nghiệp để cướp.

Không chỉ ở Việt Nam, đến các diva thế giới vẫn hay hát cover. Đó là cách để các tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian. Tôi cũng vậy, không phải hát cover để chiều lòng thế lực ngầm nào đâu. (cười)

- Hồi bài "Tái sinh" viral mạnh mẽ, tôi từng nghĩ: Liệu có phải chính Tùng Dương cũng đang "tái sinh" không? Vì anh của 2 năm nay khác xưa nhiều quá!

Tái sinh hay hồi sinh cũng đúng nhưng tôi thích từ "hồi xuân" hơn vì cảm nhận rõ năng lượng bên trong đang được tái tạo, trẻ hóa.

Dù không tham gia các gameshow hot, tôi vẫn theo dõi, nhận ra các tài năng trẻ và không ngại kết hợp cùng họ. Tôi mời Double2T, GDucky ngay khi họ vừa thi xong đấy chứ.

Bạn có thể gọi đó là tái sinh hay bất cứ từ nào, riêng tôi vui vì sự thay đổi tích cực của mình. Dù vậy, tôi vẫn cân bằng giữa các dự án tôn vinh, tri ân và sáng tạo chứ không chạy theo người trẻ.

Tùng Dương và Tăng Duy Tân từ anh em họ đến đồng nghiệp trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Tăng Duy Tân chưa "thưa chuyện" với bác cả

- Anh vừa đoạt 1 HCV tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc, có thể hiểu đây là sự ngấm ngầm chuẩn bị cho danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú?

Năm ngoái, chị Giáng Son bảo tôi: "Em lông bông kệ em nhưng nên vào một hội để chị em còn sinh hoạt âm nhạc".

Nghe chị Son rủ rê, tôi mới gia nhập Hội Nhạc sĩ Việt Nam với tư cách hội viên không thường trực. Ở Hội còn có anh Đức Trịnh, anh Đỗ Hồng Quân - những người không dạy dỗ nhưng tôi luôn xem như thầy vậy.

Mới đây, tôi được Hội cử đi thi Liên hoan, đó là vinh dự nên tôi phải tham gia và hát thật hay. Còn chuyện gom huy chương để lấy danh hiệu, tôi thật sự chưa nghĩ đến.

Tôi trân trọng tất cả danh hiệu mà mọi người gọi cho mình như divo, danh ca hay "Người đàn ông hát" nhưng chúng chỉ là tương đối.

Người mê đắm trong danh hiệu sẽ dần nuôi lớn bản ngã, từ đó đâm ra tự mãn và không phát triển được nữa. Nếu đủ xứng đáng với sự tin yêu của mọi người, tôi sẵn sàng đón nhận các danh hiệu. Còn lại hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tùng Dương và ca sĩ Mikaela Ayira thể hiện trích đoạn trong vở nhạc kịch kinh điển "The Phantom of the Opera" (Bóng ma trong nhà hát) trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Việt - Mỹ. Ảnh: BTC

- Với các hoạt động giao lưu với nghệ sĩ nước ngoài, phải chăng anh đặt mục tiêu vươn mình ra quốc tế?

Tôi tin đây không chỉ mình mà các đồng nghiệp đều mong muốn. Dù vậy, để làm được điều này không dễ vì còn nhiều rào cản.

Bên cạnh tham gia các cuộc thi hoặc giải thưởng quốc tế, chúng ta cần các sản phẩm tốt, tiệm cận tiêu chuẩn thế giới; tăng cường các hoạt động giao lưu, biểu diễn, sự kiện như festival... với họ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang là "đất lành" rất tiềm năng, thu hút rất nhiều nghệ sĩ quốc tế như G-Dragon, BLACKPINK, Katy Perry, Christina Aguilera, Alicia Keys... đến làm show, biểu diễn.

- Trên mạng, anh hay trêu ca sĩ Tăng Duy Tân và Bích Phương là có ý gì?

Tôi và Tân chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng riêng chuyện tình cảm, cậu ấy giữ kín, không bao giờ tâm sự cả. Bác trưởng tôi đây vẫn chưa được cậu ấy ra mắt đâu!

Tất cả chỉ là tin đồn, tôi chẳng biết gì cả. Tuy nhiên, nếu Tăng Duy Tân và Bích Phương "có gì" với nhau thật, tôi thấy rất đẹp đôi và vô cùng ủng hộ!

Màn trình diễn "Khát vọng vươn mình" giúp Tùng Dương đoạt HCV Liên hoan Âm nhạc toàn quốc