Tùng Dương nói tựa album gồm 2 vế, mang ý nghĩa sự song hành của tiếng hát Tùng Dương (the voice) cùng những tình khúc bất hủ vượt thời gian (timeless).

Nếu ở những album như Human, Multiverse, Tùng Dương thỏa sức vẫy vùng trong không gian âm nhạc sáng tạo, tiên phong thì ở The Voice – Timeless, anh trở lại với phong cách hát tối giản, tự sự, nâng niu vẻ đẹp của tác phẩm.

Đĩa gồm 8 bài: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy – Minh Đức Hoài Trinh).

Ca sĩ Tùng Dương tại sự kiện. Ảnh: Loan Lê

Với những tác phẩm "kinh điển", Tùng Dương và nhạc sĩ Hồng Kiên tốn nhiều công sức để làm mới.

Trong đó, Tùng Dương đã thay đổi phần lớn cách hát và thể hiện những gì tinh túy nhất trong tiếng hát, đặc biệt là chiều sâu cảm xúc từ cuộc sống, những chuyến đi và năm tháng từng trải.

Còn Hồng Kiên mang đến không gian âm nhạc đa sắc trên từ bán cổ điển êm dịu, một chút jazz ngẫu hứng đến phong vị funky/soul giàu cảm xúc.

Về 8 tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, Một mình và Cô đơn giàu tự sự, nỗi niềm trên nền hòa âm đẹp cùng âm thanh dặt dìu của dàn dây.

"Một mình" (Lam Phương)

Ngậm ngùi và Nỗi lòng người đi là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc với phần chuyển điệu thú vị, bất ngờ kết hợp một chút jazzy.

Riêng một góc trời và Dấu chân địa đàng được phá cách, thể hiện rõ nhất tính đối thoại giữa các trường phái và chính người hát - Tùng Dương ngày trước và hôm nay. Cách hát và hòa âm còn mở rộng thêm những không gian ít thấy ở các bài này.

Hai bài cuối là Ru ta ngậm ngùi và Kiếp nào có yêu nhau trở lại với những tự sự, nỗi niềm riêng ở mức độ cảm xúc mạnh hơn, như thể hiện rằng người nghệ sĩ có những lúc cô độc nhưng không yếu lòng, dòng chảy cảm xúc bên trong vẫn luôn tràn đầy, mãnh liệt.

Nhạc sĩ Hồng Kiên nói làm đĩa than khó và làm cho Tùng Dương còn khó hơn.

Tùng Dương ký tặng đĩa mới. Ảnh: Loan Lê

"Giọng hát của Dương đang ở độ chín từ kỹ thuật đến kinh nghiệm, cứ như bay trên những bản phối lúc hoà quyện, thư thả, khi dữ dội, rất biến hoá. Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát lại bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ", theo anh.

Tại sự kiện, đĩa mới của Tùng Dương nhận nhiều lời tán thưởng từ đồng nghiệp như nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Lệ, Bùi Lan Hương...

Anh làm đĩa này với mong muốn đưa các bài hát bất hủ trở lại đời sống âm nhạc hôm nay theo cách mới mẻ nhưng vẫn trân trọng các giá trị quá khứ.

"Dấu chân địa đàng" (Trịnh Công Sơn)

Trước những đánh giá về sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong lối hát, Tùng Dương nói anh ý thức rõ về bản thân hơn bất cứ ai.

Ca sĩ dí dỏm cho hay mình đã có tuổi, không còn trẻ để trở thành "anh trai", nhan sắc thuộc hàng trung bình yếu nhưng chưa bao giờ dừng lại việc học hỏi, đào sâu nghiên cứu, sáng tạo và thử thách bản thân trong hoạt động nghệ thuật.

Tùng Dương luôn chủ động tiếp xúc với người trẻ để làm mới mình, học từ tư duy, sức sáng tạo đến tiếp cận nguồn năng lượng mới.

Bên cạnh các sản phẩm thể nghiệm, sáng tạo, anh vẫn thực hiện xen kẽ những dự án cho mục tích tôn vinh, tri ân - được khán giả đón nhận nồng nhiệt suốt giai đoạn A50, A80 của đất nước.