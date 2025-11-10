Điểm mới dễ thấy đầu tiên, dự thảo Báo cáo chính trị đã tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng. Điều này thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện, bảo đảm sự nhất quán về nội dung.

Bên cạnh 3 báo cáo truyền thống, còn có báo cáo thứ 4 là tổng kết 40 năm đổi mới từ 1986 đến nay. Chủ đề của Báo cáo chính trị tuy ngắn gọn nhưng rõ thông điệp về tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin.

Nội dung của báo cáo mang tính khái quát cao, kế thừa tinh thần từ Đại hội 13 - hướng về những chỉ tiêu mang tính định lượng. Chẳng hạn, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, GDP đạt 8.500 USD hay mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Khi lượng hóa mục tiêu như vậy, tính công khai, minh bạch cũng tăng lên, tăng trách nhiệm giải trình của chủ thể thực hiện. Qua đó, người dân dễ dàng thực thi quyền giám sát.

PGS.TS Lê Văn Cường cho hay, với phương châm “đúng, sát, trúng”, văn kiện thực sự ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đây cũng là lần đầu tiên việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là bộ phận cấu thành của dự thảo Báo cáo. Chương trình hành động này chỉ rõ nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện cũng như phân công trách nhiệm cụ thể. Với phương châm “đúng, sát, trúng”, văn kiện ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, khiến cho việc “đưa nghị quyết vào cuộc sống” ngay sau khi kết thúc đại hội là khả thi, không phải đợi qua các bước trung gian (như tổ chức cụ thể hóa Nghị quyết) nhiều khi có độ trễ tới nửa đầu nhiệm kỳ.

Sự thẳng thắn trong dự thảo thể hiện rõ ở phần 1 “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới”. Dự thảo không dùng từ “khuyết điểm” mà dùng từ “hạn chế, yếu kém”.

Đề cập tới “hạn chế, yếu kém”, ngoài những nguyên nhân khách quan (như bối cảnh quốc tế thay đổi rất nhanh, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai và biến đổi khí hậu…), dự thảo đã mạnh dạn chỉ ra “nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu” (chẳng hạn do nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, người đứng đầu còn hạn chế; nhiều yếu kém, bất cập tồn đọng, tích tụ từ trước chưa được xử lý triệt để, gây hệ luỵ kéo dài, hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành "điểm nghẽn của điểm nghẽn" v.v….).

Tổ biên tập đã giới thiệu một số vấn đề mới, quan trọng của dự thảo Báo cáo chính trị. Mô hình tăng trưởng mới được xác lập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính. Đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước.

Ở đây, tôi muốn đề cập thêm một số ví dụ. Trong 4 nhiệm vụ trọng tâm tại phần “Quan điểm, mục tiêu xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới” có tới 2 nhiệm vụ xuất hiện yếu tố mới mà những kỳ đại hội khác chưa có.

Cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm thứ hai - "Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm” cho thấy, việc bổ sung yếu tố “bảo vệ môi trường” cùng với "phát triển kinh tế, xã hội" là nhiệm vụ trung tâm đánh dấu bước phát triển về nhận thức. Đây cũng là cam kết chiến lược, đặt môi trường làm thước đo trong mỗi chính sách phát triển.

Ở nhiệm vụ trọng tâm thứ tư - “Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên” cũng đã bổ sung 2 yếu tố “đối ngoại, hội nhập quốc tế". Việc bổ sung 2 yếu tố này vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên không chỉ giúp thay đổi tư duy mà còn là đòn bẩy chiến lược, đưa đối ngoại, hội nhập quốc tế trở thành công cụ cốt lõi của an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Mở rộng khả năng phát triển năng động, sáng tạo

Với quan điểm chỉ đạo thứ nhất được nêu trong dự thảo: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới", có thể thấy, đây là lần đầu tiên Đảng xác định "lý luận về đường lối đổi mới" là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại hội lần thứ 7 năm 1991 đã đưa cấu phần thứ 2 “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trở thành một bộ phận trong nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đến Đại hội 14 sắp tới, khi tổng kết 40 năm đổi mới, việc dự thảo văn kiện bổ sung “Lý luận về đường lối đổi mới” thành cấu phần thứ 3 là rất kịp thời, là bước phát triển có ý nghĩa lịch sử.

Nhìn lại các kỳ đại hội, có thể thấy “lý luận về đường lối đổi mới” của Đảng đã có quá trình phát triển phù hợp.

Chẳng hạn, Đại hội lần thứ 6 (năm 1986) đưa ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Đại hội 7 (năm 1991) khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”.

Tại Đại hội 9 (năm 2001), Đảng chính thức đưa ra khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đó là nền “kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”.

Nhìn chung, việc bổ sung này thể hiện sự trưởng thành về tư duy lý luận, năng lực tổng kết thực tiễn và bản lĩnh tự đổi mới của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng, kiên định con đường XHCN; đồng thời mở ra khả năng phát triển năng động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại… Ở góc độ nghiên cứu, đây là đóng góp của Đảng vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đảng văn minh đưa đất nước phát triển

Những bổ sung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng thể hiện sự kế thừa, phát triển để thích ứng với thời đại.

Các kỳ đại hội trước mới chỉ đề cập tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đến Đại hội 13 bổ sung “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, còn đến dự thảo Đại hội 14 viết: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh…”.

Lần đầu chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là nhiệm vụ chiến lược Đối với chủ trương về xây dựng Đảng văn minh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 14 xác định: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh".

Lần đầu tiên, chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hoá trong Văn kiện Đại hội Đảng.

Đây là bước phát triển có tính kế thừa của Đảng.

Đảng chỉ có thể lãnh đạo cách mạng thành công khi văn minh, trong sạch, vững mạnh, minh bạch, dân chủ, tiên phong; có tư duy khoa học, hiện đại; có phương thức lãnh đạo dân chủ, hiệu quả; có khả năng tự đổi mới, thích ứng với những thay đổi của thời đại, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Như vậy, Đảng văn minh sẽ đưa đất nước phát triển.

Một minh chứng cụ thể, ngay việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 qua VNeID cũng là văn minh. Chấp nhận sự phản biện hoặc các luồng ý kiến khác nhau cũng thể hiện trình độ văn minh.

Trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Điểm mới ở văn kiện lần này là sự đồng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở (nhất là người đứng đầu), thay vì chỉ chú trọng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược như trước đây.

Chủ trương đặt cấp cán bộ cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ là sự đột phá tư duy về cán bộ. Chất lượng cán bộ được củng cố ngay từ cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây nêu rõ công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới phải đặc biệt “chú trọng yếu tố "Đức - Sức - Tài". Trên cơ sở kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh (cán bộ phải “vừa hồng, vừa chuyên”), ba chữ ngắn gọn của Tổng Bí thư vừa có sức khái quát cao trong công tác cán bộ, vừa có nét mới (khái niệm “Sức”). “Sức” ở đây không chỉ có nét nghĩa đơn thuần là sức khỏe, mà còn là khả năng, khát vọng và năng lực phát triển của người cán bộ.

Cơ chế giám sát, đánh giá được yêu cầu quy định chặt chẽ hơn. Dự thảo cũng chú trọng sự kết hợp hài hoà giữa đào tạo, quy hoạch, đánh giá và giám sát; đặc biệt tập trung vào người đứng đầu. Những điểm mới này sẽ tạo bước đột phá về chất lượng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.