UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, trong đó cập nhật thông tin về ngành hàng, năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và thị trường xuất khẩu, phục vụ công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư.

Theo văn bản, sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 2218/SCT-PTCT ngày 27/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá dữ liệu về doanh nghiệp, ngành hàng trong báo cáo của Sở Công Thương "quá sơ sài", thể hiện việc cơ quan này chưa nắm được những thông tin tối thiểu trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành hàng.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo phê bình các cán bộ liên quan đến việc tham mưu xây dựng báo cáo.

Sở Công Thương cần khẩn trương làm việc với các sở, ngành, đặc biệt là cơ quan thống kê, để xây dựng hệ thống dữ liệu có ý nghĩa, có giá trị phục vụ công tác quản lý, thay vì chỉ dừng lại ở việc thống kê tên các doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương cần thay đổi tư duy trong công tác quản lý. Cơ quan này không chỉ quản lý các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao mà còn cần nắm chắc thực trạng phát triển của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương.

Việc nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động, năng lực sản xuất, ngành hàng và thị trường của doanh nghiệp là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tham mưu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển từng ngành.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi cục Hải quan khu vực V, Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ xây dựng Quy chế phối hợp thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu được yêu cầu xây dựng theo ngành hàng và thị trường xuất khẩu, phục vụ công tác quản lý nhà nước, xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.