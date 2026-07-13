Tại hội nghị chuyên đề tháng 7 hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút nhằm hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Phương cho biết, ngày 11/7, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Kết quả cho thấy 99,08% số hộ gia đình trên toàn tỉnh đồng ý với đề án. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng bộ tại 99/99 xã, phường, bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình lấy ý kiến không phát sinh điểm nóng, khiếu nại, kiến nghị hay phản ánh liên quan, tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh, việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển mới cho địa phương, góp phần hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển hệ thống đô thị.

Đây cũng là cơ sở để Bắc Ninh phát huy vai trò là cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thành lập thêm 12 phường, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 63,5%

Bắc Ninh cũng lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án thành lập 12 phường mới, gồm: Lạng Giang, Yên Phong, Hiệp Hòa, Lương Tài, Gia Bình, Lục Nam, Kép, Nhân Thắng, Bố Hạ, Tiên Du, Phù Lãng và Chi Lăng.

Toàn cảnh khu vực đô thị phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Kết quả cho thấy người dân tại cả 12 địa phương đều đồng thuận với chủ trương thành lập phường. Trong đó, xã Nhân Thắng có tỷ lệ đồng ý cao nhất, đạt 99,96%. Đến nay, cả 12 đơn vị đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường.

Sau khi hoàn thành việc thành lập các phường, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 45 phường và 54 xã, qua đó nâng tỷ lệ đô thị hóa từ 61,63% lên 63,5%, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa 65% vào năm 2030.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng cao nhất

Thông tin tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình lấy ý kiến.

Trong thời gian tới, Hội đồng thẩm định quốc gia sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại Bắc Ninh để phục vụ công tác thẩm định quy hoạch. Đối với hồ sơ đánh giá tiêu chí đô thị loại 1, Sở Xây dựng đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng xem xét.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo của đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì phiên họp UBND tỉnh chuyên đề tháng 7 (lần 2)

Nhấn mạnh đây là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và chất lượng của đề án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, các sở, ngành cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, kịp thời tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ với chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ thực hiện đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.