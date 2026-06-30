Chiều 30/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp để xem xét, quyết nghị một số nội dung phát sinh đột xuất, trong đó thống nhất thông qua đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, tạo cơ sở trình Bộ Xây dựng, tiến tới mục tiêu thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh đáp ứng 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại I

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh mới có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 66 xã.

Qua rà soát kết quả phân loại đô thị của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước khi hợp nhất, toàn tỉnh hiện có 22 đô thị và 4 thị trấn đã được thành lập nhưng chưa được công nhận loại đô thị.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh

Tính đến ngày 31/12/2025, dân số toàn tỉnh Bắc Ninh đạt khoảng 3,99 triệu người. Trong đó, dân số tại các phường chiếm 45,09%, tổng dân số tại các thị trấn và khu vực nội thị khoảng 632.000 người, đưa tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh đạt 60,96%.

Triển khai Nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 180 công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị.

Theo đó, Bắc Ninh hiện có 3 đô thị loại II (gồm Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn) cùng 22 đô thị loại III (gồm Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, Việt Yên, Chũ, Hiệp Hòa, Vôi, Đồi Ngô, Nhân Thắng, Tây Yên Tử, Biển Động, Phì Điền, Phương Sơn, Kép, Cầu Gồ, Bố Hạ, Nhã Nam, Cao Thượng, Lim, Gia Bình, Thứa và An Châu).

Các đô thị Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn cũng đã được rà soát, đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tỉnh Bắc Ninh hiện đáp ứng 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Phường Kinh Bắc đã được rà soát, đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II

Đẩy nhanh lộ trình thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Theo UBND tỉnh, quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được xây dựng. Nhiệm vụ quy hoạch đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 30/6. Hồ sơ quy hoạch chung đô thị sẽ tiếp tục được hoàn thiện, lấy ý kiến các cơ quan chức năng trước ngày 10/7.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 52 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở trình Bộ Xây dựng xem xét.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng cho phép thực hiện đồng thời các trình tự, thủ tục liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I với việc lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Chương trình phát triển đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

Ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - phát biểu tại kỳ họp

Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết thống nhất thông qua Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I theo đề nghị của UBND tỉnh.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát tiến độ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường trực thuộc.

Theo kế hoạch, ngày 12/7 tới, toàn tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy ý kiến về việc thành lập các phường tại những địa bàn dự kiến chuyển từ xã lên phường.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri và nghị quyết của HĐND các cấp, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo định hướng phát triển, Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn của cả nước; là động lực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, địa phương hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc.