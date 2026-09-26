Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, báo cáo gồm: báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm; báo cáo chuyên đề; báo cáo lãnh đạo chủ chốt; báo cáo đột xuất và các báo cáo khác; báo cáo điểm văn bản.

Với báo cáo ngày, các cơ quan được quy định thực hiện phải phản ánh tóm tắt những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày và gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước 15 giờ hằng ngày.

Một phiên họp của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tuần phải phản ánh những diễn biến nổi bật, vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo và những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần.

Với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm yêu cầu không chỉ dừng ở việc tổng hợp tình hình mà phải đánh giá, phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn, dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp, gắn với kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Theo quy định, văn bản báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt do người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng ký. Trường hợp cần thiết, cấp phó được phân công hoặc ủy quyền ký theo quy định.

Báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt được gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng để tiếp nhận, quản lý, tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Với báo cáo ngày, quy định của Ban Bí thư nêu rõ đối tượng thực hiện gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, TTXVN, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TPHCM.

Không tổng hợp dàn trải hoặc lặp lại các nội dung

Khi cần thiết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt có thể yêu cầu một số cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng khác thực hiện chế độ báo cáo ngày.

Nội dung của những báo cáo này phản ánh tóm tắt thông tin về những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày, thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, kinh tế, xã hội...

Với báo cáo tuần, đối tượng thực hiện là Văn phòng Trung ương Đảng. Nội dung báo cáo gồm những diễn biến nổi bật trong tuần liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các vấn đề mới phát sinh, vấn đề dư luận xã hội, vấn đề phức tạp, nhạy cảm có tác động lớn…

Trong khi đó, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng là đối tượng thực hiện báo cáo tháng, với nội dung là những vấn đề nổi lên cần quan tâm chỉ đạo về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và việc thực hiện các chỉ đạo trọng tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt…

Quy định của Ban Bí thư còn nêu rõ báo cáo lãnh đạo chủ chốt phải nêu những vấn đề nổi bật, phát sinh trong tháng.

Báo cáo phải tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, những nội dung quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; không tổng hợp dàn trải hoặc lặp lại các nội dung đã được phản ánh trong các báo cáo định kỳ khác.

Những vấn đề, vụ việc đột xuất, bất thường, nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tác động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội... và các tình huống khác cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, sẽ được đề cập trong báo cáo đột xuất.

Báo cáo đột xuất còn bao gồm các quyết định quan trọng về tổ chức, nhân sự liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ban Bí thư yêu cầu với những vấn đề, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc có nguy cơ tác động lớn, cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng phải chủ động báo cáo ngay khi có thông tin ban đầu; không chờ có đầy đủ thông tin hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Báo cáo phải nêu rõ tình hình, đánh giá ban đầu về tính chất, mức độ, phạm vi tác động, biện pháp đã thực hiện, dự báo diễn biến và kiến nghị xử lý.

Báo cáo đột xuất phải được gửi ngay bằng hình thức nhanh nhất, bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định. Trường hợp báo cáo ban đầu bằng hình thức khác, phải kịp thời hoàn thiện báo cáo chính thức và tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới hoặc tình hình có diễn biến quan trọng.