Tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật

Với tổ chức đảng, tình tiết giảm nhẹ là chủ động, kịp thời báo cáo vi phạm với tổ chức đảng cấp trên trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát, thái độ kiểm điểm nghiêm túc, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với vi phạm.

Tình tiết được xem xét, giảm nhẹ nếu tổ chức đảng chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phản ánh đầy đủ, trung thực về vi phạm; chủ động chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục cơ bản, kịp thời hậu quả do vi phạm của tổ chức mình gây ra trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng giúp tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cũng là tình tiết được xem xét.

Với đảng viên, tình tiết giảm nhẹ là chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Một phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đảng viên chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm; chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Ngoài ra, tình tiết giảm nhẹ còn được xem xét nếu đảng viên vi phạm khi thực hiện chủ trương đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường hợp đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn kỷ luật.

Bản thân đảng viên là thương binh, người có công hoặc con đẻ của liệt sĩ, thương binh, người có công.

Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật

Với tổ chức đảng sẽ tăng nặng nếu không kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền; không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

Tổ chức đảng mà trù dập người đấu tranh, tố cáo, làm chứng, cung cấp chứng cứ vi phạm; đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại quá trình thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm; bao che, che giấu vi phạm cũng sẽ là các tình tiết tăng nặng.

Tình tiết tăng nặng nếu tổ chức đảng cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; đe doạ, ép buộc không để người khác cung cấp chứng cứ, tài liệu; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, che giấu, sửa chữa, tiêu huỷ tài liệu và chứng cứ liên quan đến vi phạm; lập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ giả để đối phó; chỉ đạo xoá dữ liệu, lợi dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để hợp thức hoá, che giấu hồ sơ, tài liệu liên quan đến vi phạm.

Tổ chức đảng lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi là tình tiết tăng nặng.

Tổ chức đảng vi phạm từ lần 2 trở lên, có tính hệ thống hoặc đã bị kỷ luật nhưng tiếp tục vi phạm; cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian xem xét xử lý, khắc phục, làm cho tình hình tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng phức tạp. Ngoài ra, nếu biết mà không ngăn chặn để cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình trực tiếp quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ tăng nặng mức kỷ luật.

Với đảng viên sẽ tăng nặng mức kỷ luật nếu đã được tổ chức đảng yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

Tăng nặng mức kỷ luật nếu đảng viên đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; bao che cho người vi phạm; đe doạ, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

Mức tăng nặng cũng áp dụng nếu đảng viên vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm, che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả; xóa dữ liệu, lợi dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để hợp thức hoá, che giấu hồ sơ, tài liệu liên quan đến vi phạm.

Đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh, lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để trục lợi.

Tình tiết tăng nặng tiếp nếu ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm; biết mà không ngăn chặn để cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình trực tiếp quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng.