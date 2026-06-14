Tại gặp mặt, Bộ trưởng VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Báo chí là cầu nối của nhân dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội.

Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng dự cuộc gặp mặt. Ảnh: QH

Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí (gồm 97 báo, 58 tạp chí, 34 đài phát thanh truyền hình).

Bộ trưởng cho biết thêm, Bộ VHTT-DL đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Chính phủ.

Trước mắt, Bộ đang tham mưu hoàn thiện một số nghị định, thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực báo chí ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Báo chí sửa đổi, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Bộ trưởng VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH

Thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về chuyên môn và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Báo chí cũng cần chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin xấu độc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại gặp mặt. Ảnh: QH

Phát biểu tại gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là lần đầu tiên Quốc hội và Chính phủ cùng tổ chức một cuộc gặp mặt chung nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đã điểm lại các kết quả phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước, với sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí.

Báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Báo chí còn tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng như những chủ trương lớn của Đảng, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị.

Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội gửi gắm các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, do đó, cần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số...