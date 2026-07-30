Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng công nghệ đang phát triển nhanh với trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí truyền thống phải qua nhiều lớp kiểm duyệt.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

Từ đây, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhìn nhận "nếu chúng ta không tinh, không sắc, không nhanh và không đi trước đón đầu sẽ không kịp với yêu cầu của thực tiễn".

Khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Với truyền thông chính sách, để cho người dân hiểu thì đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, theo ông, muốn làm tốt, các bộ ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có tư liệu tuyên truyền. Sự tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

“Có những vấn đề chúng ta nhận định truyền thông chưa tốt nhưng thử hỏi ngược lại, các cơ quan đã gửi thông tin cho báo chí tuyên truyền chưa? Nếu chỉ có thông tin trên cổng thông tin của bộ ngành hay Chính phủ có thì báo chí không thể tự tìm hiểu hay khai thác sâu được, mà chính các cơ quan quản lý Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng cần đổi phương thức tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách.

"Không phải viết được bao nhiêu tin bài mà hiệu quả truyền thông đạt được là gì", ông nêu.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số, thể hiện qua việc báo chí vừa cổ vũ khí thế trong lao động, sản xuất, vừa phản biện chính sách tốt hơn.

Báo cáo về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền từ đầu đến nay, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh cho biết, với tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng, Hội nghị Trung ương 2, 3, các cơ quan báo chí đều quán triệt sâu sắc, đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bài bản, với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Việc tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 được triển khai chủ động, bài bản, tạo không khí vui tươi, phấn khởi với Ngày hội non sông.

Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh

Công tác tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được các cơ quan báo chí triển khai thường xuyên, liên tục, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa cao.

Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục trọng điểm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch.

Bên cạnh các kết quả cơ bản, khá toàn diện, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản cho biết công tác báo chí còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Tống Văn Thanh nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện trình Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí

Cùng với đó, ông cho biết cần tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động báo chí; tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí theo đúng định hướng của Trung ương, nhất là đối với khối tạp chí.

Ông Thanh đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ các đơn vị sau sáp nhập ổn định vận hành...

Những đề xuất của lãnh đạo cơ quan báo chí

Tại hội nghị lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan báo chí đã có chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm đặt vấn đề "báo chí đồng hành và đóng góp bao nhiêu cho mục tiêu tăng trưởng?".

Tổng Giám đốc VTV cho biết, trong tất cả kế hoạch của Đảng, Nhà nước thì đều có nội dung liên quan đến công tác truyền thông. "Có lẽ bản thân cơ quan báo chí phải thay đổi nhận thức. Bây giờ không phải là Nhà nước làm xong báo chí đi phản ánh như minh họa cho việc đấy. Cơ quan báo chí phải tự nâng tầm mình lên để là một phần của hệ thống chính trị", ông đề nghị.

Về vấn đề tin thật - tin giả, ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng báo chí cần đồng hành với các cơ quan Nhà nước trong xác định thật giả, đúng - sai và qua đó đổi mới công thức tuyên truyền.

Sau khi các cơ quan báo chí sắp xếp, tinh gọn, lãnh đạo VTV mong muốn được Nhà nước quan tâm giao nhiệm vụ và hỗ trợ xử lý những vấn đề mà cốt lõi để các cơ quan báo chí có thể tự lớn mạnh, tự chủ được như nền tảng báo chí dùng chung, đổi mới công nghệ, giao nhiệm vụ...

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chia sẻ, ngoài việc có sản phẩm tốt nhưng nếu không có công nghệ, hạ tầng kỹ thuật tốt thì sẽ rất khó để lan tỏa. Ông đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ thống hạ tầng chung cho cả nước, đặc biệt là những cơ quan báo chí lớn sẽ phát huy vai trò là đầu tàu để chia sẻ nguồn lực, dữ liệu.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội Nguyễn Thành Lợi

Ông cũng đề nghị là có cơ chế đặt hàng, bởi hiện nay quảng cáo và kinh tế báo chí rất khó khăn do tác động của truyền thông xã hội. Theo ông, trong xây dựng truyền thông chính sách nên có một quỹ hỗ trợ về truyền thông chính sách cho các cơ quan báo chí căn cứ vào tính đặc thù.

Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và PT-TH TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Báo Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn cho biết về bản quyền trên không gian mạng. Nhìn nhận đây là vấn đề rất nhức nhối, ông Toàn nêu thực tế một bài báo vừa xuất bản thì bên ngoài với AI ngay lập tức biến thành sản phẩm của họ và không có cách gì để ngăn chặn.

Ông đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm những vụ việc về bản quyền với báo chí để không làm thui chột tính sáng tạo.

Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và PT-TH TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Báo Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá đề xuất có cơ chế phối hợp chỉ đạo và đồng hành dài hạn giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cơ quan báo chí. Ông cũng đề nghị dành cho báo chí có cơ chế để tận dụng thế mạnh riêng trong đưa thông tin đến độc giả.

Nêu thực tế báo chí khó tiếp cận độc giả trẻ, Tổng Biên tập Báo VietNamNet cho biết một trong những nguyên nhân là nhân lực trẻ cho cơ quan báo chí còn khó khăn nên cách tiếp cận với giới trẻ rất khó. Ngoài ra, báo chí cũng "e ngại" khi đưa thông tin lên mạng xã hội vì sợ bị lợi dụng hoặc đánh giá, nhưng nếu không có cách đưa thông tin phù hợp thì giới trẻ sẽ không đọc.

"Các kênh thông tin của lực lượng công an phường, xã thời gian qua đưa thông tin rất hay và thu hút, báo chí cũng phải học tập", Tổng Biên tập Báo VietNamNet cho biết.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá

Về kinh tế báo chí, ông cho rằng khó khăn nhất hiện nay chính là định mức kinh tế kỹ thuật. Lãnh đạo VietNamNet đề nghị Bộ VH-TT-DL sớm ban hành thông tư để các cơ quan báo chí có thể tiếp cận nguồn kinh phí đặt hàng truyền thông chính sách tốt hơn.

Trao đổi với một phần ý kiến của lãnh đạo VietNamNet, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc đưa tin và tương tác giữa báo chí với các cơ quan Nhà nước là không có giới hạn. Mỗi tờ báo có đối tượng riêng nên cách tiếp cận khác nhau, nhưng quan trọng nhất là phải đúng tôn chỉ, mục đích.