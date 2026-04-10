Nghị quyết nêu về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, Chính phủ cho biết cơ bản giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Chính phủ gợi mở tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành (ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp...); sắp xếp cơ sở giáo dục đại học theo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD-ĐT xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Chính phủ định hướng sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy định của cấp có thẩm quyền, duy trì các đơn vị đã đạt mức độ tự chủ chi thường xuyên trở lên và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính phủ cũng nêu việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp công lập khác phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Mỗi địa phương không quá 3 trường dạy nghề

Với cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD-ĐT xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Với trường trung cấp nghề thì duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng.

Với trường cao đẳng thì mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.

Chính phủ lưu ý bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Ảnh: Thạch Thảo

Với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Chính phủ định hướng chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung), giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Trong đó, Chính phủ lưu ý bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS; ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và THCS) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Chính phủ đề ra việc sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã; hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp THPT theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Chuyển trung tâm y tế cấp huyện, quận thành trung tâm y tế khu vực

Với đơn vị sự nghiệp y tế dự phòng, Chính phủ đề ra phương hướng thực hiện việc kiện toàn, nâng cao năng lực của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cấp tỉnh, bảo đảm đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh trên địa bàn.

Với các bệnh viện công lập (đa khoa, chuyên khoa hiện có), Chính phủ cho biết sẽ giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có, đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Chính phủ định hướng mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.Ảnh: Nguyễn Huế

Chính phủ cho biết cơ bản duy trì các trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố hiện có và chuyển các trung tâm y tế này thành trung tâm y tế khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố.

Giám đốc sở y tế tỉnh, thành phố tham mưu, xây dựng đề án, trình UBND tỉnh, thành quyết định duy trì tất cả trung tâm y tế khu vực hiện có hoặc tổ chức lại, sáp nhập, giải thể một số trung tâm y tế khu vực hoạt động không hiệu quả, chuyển các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực phòng bệnh, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe về trạm y tế xã, phường, đặc khu để thực hiện, chuyển chức năng khám chữa bệnh cho các bệnh viện đa khoa khu vực hiện có hoặc tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa khu vực để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản cho nhân dân theo khu vực liên xã, phường.

Với các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố trước đây, Chính phủ cho hay cơ bản duy trì và chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh, thành sau sắp xếp, để tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực liên xã, phường không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Với các trạm y tế xã, phường thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cấp ban đầu và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho nhân dân.