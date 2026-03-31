Người bệnh V.T.O. (36 tuổi, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử kinh nguyệt không đều, vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội, mệt mỏi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt sâu 70/40 mmHg, bụng chướng, đau nhiều vùng hạ vị.

Kết quả siêu âm có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, vùng tiểu khung lệch trái có khối bất thường kích thước khoảng 25x23mm.

Xét nghiệm Beta HCG tăng cao (>10.000 mUI/mL). Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa sản, thống nhất chẩn đoán người bệnh sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ.

Bệnh nhân sốc mất máu do chửa ngoài tử cung được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, báo động đỏ cấp cứu nội viện kích hoạt, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu, chuyển thẳng phòng mổ xử trí theo tổn thương dưới sự phối hợp khẩn trương của các chuyên khoa Sản - Gây mê hồi sức - Huyết học Truyền máu.

Ê-kíp phẫu thuật của bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Phượng, Khoa Sản đã tiến hành mổ mở cấp cứu, kẹp, cắt khối chửa, khâu cầm máu, hút khoảng 2.000ml máu đỏ tươi và máu cục từ khối chửa ngoài tử cung vỡ chảy ra, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương, chính xác, kiểm soát tốt nguồn chảy máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tình trạng sức khỏe phục hồi tốt sau 3 ngày phẫu thuật.