Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thông tin về một trường hợp kết hợp điều trị đa mô thức kết hợp phẫu thuật giúp người đàn ông 64 tuổi mắc ung thư gan giai đoạn muộn thoát án tử.

Đó là trường hợp bệnh nhân nam N.T.Đ (64 tuổi). Cách đây 4 năm, người bệnh được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) lớn gan phải giai đoạn muộn, có huyết khối tĩnh mạch cửa lan thân chung và lan sang tĩnh mạch cửa bên trái trên nền viêm gan B, xơ gan.

Ông Đ. được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau thời gian điều trị tại tuyến dưới. Mặc dù được thăm khám tại các cơ sở y tế lớn nhưng tiên lượng thời gian sống của bệnh nhân chỉ tính được bằng tháng.

TS.BS Cao Mạnh Thấu khám, kiểm tra cho bệnh nhân sau 4 năm phẫu thuật, điều trị. Ảnh: BVCC

TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu & Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết với những trường hợp bệnh được chẩn đoán giai đoạn này, việc đánh giá toàn trạng bệnh nhân, chức năng gan của bệnh nhân có đảm bảo hay không, vị trí chính xác huyết khối tĩnh mạch cửa, đã có di căn xa hay chưa, đo đạc tỉ mỉ thể tích gan trái, tìm hiểu các bất thường về giải phẫu nếu có có vai trò đặc biệt quan trọng trước khi đề ra phương án phẫu thuật.

“Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa (ung bướu và xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hội sức, ngoại khoa, dinh dưỡng, dược lâm sàng), chúng tôi quyết định phẫu thuật cắt gan phải, cắt một phần hạ phân thùy 1 (S1R, S1C), cắt túi mật, nạo vét hạch cuống gan, kết hợp lấy huyết khối tĩnh mạch cửa thân chung và tĩnh mạch cửa trái”, TS Thấu nói.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi kinh nghiệm cao. Trong quá trình mổ, phẫu thuật viên phải hạn chế tối đa tác động vào khối u để tránh nguy cơ huyết khối lan rộng sang phần gan lành. Việc kiểm soát hệ thống mạch máu gan, đặc biệt là động mạch gan và tĩnh mạch cửa, được thực hiện chặt chẽ. Ê-kíp sử dụng bóng Fogarty để lấy sạch huyết khối và tái tạo lại tĩnh mạch cửa thành công.

“Trên thực tế, nếu chỉ đơn thuần thực hiện phẫu thuật mà không phối hợp các biện pháp điều trị phù hợp khác thì hiệu quả điều trị cho người bệnh sẽ không tối ưu. Vì vậy, trong những trường hợp này, bên cạnh cân nhắc thời điểm phẫu thuật phù hợp, chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị đa mô thức, điều trị truyền hoá chất động mạch gan sau mổ, điều trị toàn thân nhằm đạt hiệu quả cao, bảo đảm an toàn cho người bệnh, cải thiện thời gian sống”, TS Thấu nói.

Kết quả đi khám lại mới đây, bệnh nhân được xác định không có u tái phát, gan còn lại chức năng tốt, không có tái phát tại gan và di căn xa.

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo, người mắc viêm gan B khi phát hiện có tổn thương tại gan cần được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng tại các cơ sở y tế chuyên khoa sâu về gan mật. Bệnh nhân không nên chủ quan với chẩn đoán u lành tính ban đầu, bởi vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ ác tính.