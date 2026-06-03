Trong nhiều năm, trò chơi điện tử (video game) luôn được xem là một trong những hình thức giải trí tiết kiệm và đáng tiền nhất: người dùng chỉ cần đầu tư một chiếc máy console, mua một vài đĩa game là có thể trải nghiệm hàng giờ liền trước màn hình.

Tuy nhiên, công thức kinh tế đơn giản đó đang dần biến mất. Hàng loạt đợt tăng giá đang tấn công vào mọi ngóc ngách của thị trường, đẩy thú vui này ngày càng tiến gần hơn đến ranh giới của một sở thích xa xỉ.

Phần cứng và dịch vụ đồng loạt tăng giá

Áp lực tăng giá thể hiện rõ nhất ở mảng phần cứng trong vòng một năm qua. Microsoft đã nâng giá Xbox Series S từ 379,99 USD lên 399,99 USD vào tháng 10 năm ngoái, trong khi phiên bản PlayStation 5 ổ đĩa của Sony cũng tăng từ 549,99 USD lên 649,99 USD vào tháng 4.

Gần đây nhất, Valve cũng tuyên bố tăng giá dòng máy cầm tay phổ biến Steam Deck để "phản ánh đúng thực trạng chi phí linh kiện hiện tại", đẩy phiên bản thấp nhất từ 549 USD lên tới 789 USD.

Người chơi ngày càng "đau ví" hơn khi bão giá càn quét mọi ngóc ngách. Ảnh: GameRant

Ngay cả Nintendo cũng không đứng ngoài cuộc khi dòng máy Switch 2 dự kiến sẽ tăng từ 449,99 USD lên 499,99 USD vào tháng 9 tới. Tựa game đình đám Mario Kart World của hãng với mức giá 79,99 USD đang trở thành ví dụ điển hình cho thấy ngành công nghiệp game đang chính thức bước vào kỷ nguyên của những trò chơi có giá 80 USD.

Bên cạnh phần cứng, các gói dịch vụ đăng ký trực tuyến cũng liên tục điều chỉnh biểu phí. Gói PlayStation Plus Essential hàng tháng đã tăng từ 9,99 USD lên 10,99 USD vào tháng 5. Trong khi đó, gói Xbox Game Pass Ultimate sau khi nhảy vọt thêm 10 USD lên mức 29,99 USD vào tháng 10/2025 đã phải điều chỉnh giảm về mức 22,99 USD vào tháng 4 vừa qua. Đối với cộng đồng game thủ hệ máy PC, họ cũng đang phải đối mặt với áp lực tài chính riêng khi giá linh kiện bộ nhớ liên tục leo thang do tác động từ chuỗi cung ứng.

Áp lực từ chi phí sản xuất và cơn sốt AI

Giới phân tích nhận định không có một giải pháp đơn giản nào cho làn sóng tăng giá này. Ông James Sheridan, CEO của Sheridan Technologies giải thích toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành game đang chịu áp lực nặng nề từ cả hai đầu, bao gồm các chính sách thuế quan, chi phí phần cứng gia tăng và sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành nguồn cung chip bán dẫn trước sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Tất cả những chi phí phát sinh này cuối cùng đều được chuyển dịch lên vai người tiêu dùng thông qua giá bán thiết bị và phụ kiện cao hơn.

Ở góc độ phát triển phần mềm, ông Dan Mazei, nguyên Trưởng bộ phận truyền thông tại Activision Blizzard cho biết, giá game tăng vọt còn tỷ lệ thuận với quy mô kinh tế của các dự án bom tấn AAA. Chu kỳ phát triển của các tựa game này ngày càng kéo dài và tiêu tốn những khoản kinh phí khổng lồ, khiến các hãng phát triển không còn biên lợi nhuận để cắt giảm nhằm đạt được mục tiêu doanh thu đề ra.

Thực tế, cơn bão giá không ảnh hưởng đồng đều đến tất cả mọi người. Những game thủ hài lòng với các dòng máy console đời cũ và chơi game ngoại tuyến gần như không tốn thêm chi phí. Áp lực nặng nề nhất thuộc về nhóm người chơi muốn chạy đua theo công nghệ, mong muốn sở hữu phần cứng mới nhất, trải nghiệm các tựa game bom tấn vừa ra mắt, duy trì gói chơi mạng và nâng cấp PC cấu hình cao.

Trong bối cảnh cộng đồng đang háo hức chờ đợi các siêu phẩm của nửa cuối năm 2026, bao gồm cả phần tiếp theo của loạt game huyền thoại Grand Theft Auto, người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận một thực tế: họ không chỉ phải trả mức giá niêm yết cao hơn, mà còn liên tục được mời gọi chi tiền cho các dịch vụ gia tăng sau khi đã bước chân vào hệ sinh thái của các ông lớn.

(Theo Insider)