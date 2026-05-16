Cơn sốt AI đang tạo ra tác động dây chuyền lên thị trường phần cứng toàn cầu và người dùng Nhật Bản hiện là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Theo trang công nghệ Akiba PC Hotline, nhiều cửa hàng máy tính tại Tokyo đã đồng loạt tăng giá SSD Samsung lên mức chưa từng có - cao nhất 300%, trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ và linh kiện lưu trữ tiếp tục bị siết chặt bởi nhu cầu dành cho hạ tầng AI.

Ổ SSD gắn trong Samsung 9100 Pro ghi nhận mức tăng giá mạnh. Ảnh: Tom's Hardware

Mức tăng gây chú ý nhất thuộc về mẫu Samsung 9100 Pro dung lượng 8TB. Sản phẩm này hiện được niêm yết tới 547.980 yen, tương đương hơn 91 triệu đồng. Trong khi đó, cùng mẫu SSD trên Amazon Mỹ chỉ có giá khoảng 1.961 USD (51,7 triệu đồng), thấp hơn gần 43%.

Không chỉ phiên bản cao cấp nhất bị đội giá. Mẫu Samsung 9100 Pro 4TB kèm tản nhiệt hiện được bán với giá khoảng 1.773 USD (46,7 triệu đồng), tăng 31,5% so với trước đây.

Phiên bản 2TB cũng tăng lên gần 893 USD (23,5 triệu đồng). Nếu so với thị trường Mỹ, các mức giá này gần như cao gấp đôi.

Nhiều dòng SSD phổ thông hơn của Samsung cũng không nằm ngoài làn sóng tăng giá. Các mẫu như 990 Pro, 990 Evo Plus hay thậm chí 870 Evo đều tăng mạnh so với hồi tháng 1 năm nay. Một số model ghi nhận mức tăng lên tới 384,7%.

Không riêng Samsung, hãng lưu trữ Nhật Bản Kioxia cũng điều chỉnh giá bán. Theo Akiba PC Hotline!, SSD Kioxia tăng từ 39,8% đến 59,4% trong thời gian gần đây.

Chẳng hạn, mẫu Exceria Pro G2 2TB hiện có giá khoảng 595 USD (15,9 triệu đồng), còn Exceria Basic 1TB tăng lên khoảng 208 USD (5,48 triệu đồng).

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn đồng loạt tăng giá. Một số thương hiệu như Western Digital (SanDisk), Lexar và các hãng ít phổ biến hơn lại ghi nhận mức giảm giá ở phân khúc SSD Gen 4, Gen 5 NVMe và SSD SATA.

Điều này cho thấy áp lực nguồn cung hiện tập trung mạnh hơn ở các dòng sản phẩm cao cấp và chip nhớ hiệu năng cao phục vụ AI.

Nguyên nhân chính được cho là cuộc cạnh tranh nguồn lực giữa thị trường tiêu dùng và ngành AI.

Các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ lượng lớn bộ nhớ NAND Flash và DRAM để vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống huấn luyện AI và hạ tầng điện toán hiệu năng cao.

Điều này khiến các nhà sản xuất ưu tiên nguồn cung cho khách hàng doanh nghiệp, trong khi thị trường bán lẻ chịu tác động trực tiếp về giá.

Không chỉ SSD, nhiều linh kiện khác cũng đang bước vào chu kỳ tăng giá. Các hãng sản xuất PC gần đây liên tục cảnh báo chi phí linh kiện leo thang, vượt ra ngoài phạm vi RAM và bộ nhớ lưu trữ. Ngay cả thẻ nhớ và USB flash cũng tăng từ 124% đến 261% tại một số khu vực.

Diễn biến này cho thấy cơn sốt AI không chỉ ảnh hưởng tới ngành công nghệ phần mềm mà còn đang tái định hình toàn bộ chuỗi cung ứng phần cứng toàn cầu.

Với người dùng phổ thông, lựa chọn hiện tại gần như chỉ còn hai hướng: chấp nhận mức giá cao hơn hoặc tiếp tục chờ thị trường hạ nhiệt trong tương lai.

(Theo Tom's Hardware)