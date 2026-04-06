Khi cuộc khủng hoảng DRAM và bộ nhớ lưu trữ tiếp tục gây chấn động ngành công nghệ, một báo cáo mới khẳng định việc tăng giá điện thoại thông minh là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, các thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Báo cáo của Counterpoint Research chỉ ra giá DRAM và NAND tiếp tục tăng vọt khi bước vào quý 2/2026. Tình trạng này đang tác động mạnh mẽ đến toàn bộ thị trường, vốn được chia thành ba phân khúc chính.

Biến động chi phí bộ nhớ tại các phân khúc smartphone giá rẻ, trung cấp và cao cấp. Nguồn: Counterpoint Research

Các thiết bị dưới 200 USD được xếp vào nhóm "giá rẻ". Chi phí linh kiện tăng cao khiến một chiếc điện thoại trang bị 6GB RAM LPDDR4X và 128GB bộ nhớ eMMC phải gánh tới 43% tổng chi phí nguyên vật liệu chỉ cho hai thành phần này.

Theo các nhà phân tích, điện thoại giá rẻ sẽ chịu thiệt hại lớn nhất, kéo theo ảnh hưởng trực tiếp đến các thương hiệu điện thoại Trung Quốc cũng như nhà sản xuất chip MediaTek.

Ngay cả các thiết bị cao cấp (từ 800 USD trở lên) cũng có thể chứng kiến chi phí nguyên vật liệu tăng thêm 100-150 USD trong quý 2/2026.

Với một thiết bị giả định sở hữu 16GB RAM LPDDR5X và 512GB bộ nhớ UFS 4.1, hai linh kiện này sẽ chiếm lần lượt 23% và 18% tổng chi phí.

Phân khúc tầm trung (từ 400-600 USD) cũng ghi nhận mức tăng chi phí đáng kể, nhưng ít bị tác động nhất. Một thiết bị có 8GB RAM LPDDR5X và 256GB bộ nhớ UFS 4.0, chi phí hai linh kiện này chiếm lần lượt 20% và 16% tổng hóa đơn nguyên vật liệu.

Báo cáo cũng lưu ý hai hướng đi tiềm năng cho các thương hiệu nhằm ứng phó với khủng hoảng: giảm sự phụ thuộc và hạn chế các lô hàng điện thoại giá rẻ, đồng thời cắt giảm các thông số kỹ thuật không thiết yếu để bù đắp chi phí.

Điện thoại giá rẻ hiện bị giới phân tích coi là một rủi ro gây thua lỗ trong ngắn hạn.

Nghiên cứu kết luận việc tăng giá bán lẻ điện thoại thông minh dự kiến là không thể tránh khỏi trong năm 2026.

Thực tế, thị trường đã bắt đầu ghi nhận xu hướng này với việc tăng giá dòng Galaxy A tầm trung của Samsung hay các mẫu máy tính bảng từ Lenovo.

(Theo Chosun)