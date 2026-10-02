Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều xã miền núi của tỉnh Nghệ An vẫn buộc phải bố trí cán bộ làm việc trong những căn phòng chật hẹp, thậm chí trụ sở Đảng ủy và UBND cách nhau hàng chục km đường núi.

Từ trụ sở UBND xã đến cơ quan Đảng ủy xã Nhôn Mai chừng 20km đường núi quanh co, khiến việc tiếp cận các thủ tục hành chính của người dân và giải quyết công việc của mỗi cán bộ khó khăn, vất vả.

Ảnh: Thanh Hải

6 cán bộ trong căn phòng 15m2

Yên Na là xã miền núi, cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 200km, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Na và Yên Tĩnh. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 29.732ha, dân số gần 9.500 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 97,54%.

Tại trụ sở xã, một số phòng có diện tích nhỏ nhưng phải bố trí nhiều cán bộ cùng làm việc.

Đáng chú ý, căn phòng khoảng 15m2 hiện là nơi làm việc của 6 cán bộ Phòng Văn hóa. Bàn ghế, máy tính, tài liệu, hồ sơ và các thiết bị phục vụ công việc được bố trí san sát, khiến không gian làm việc khá chật chội.

Không chỉ nơi làm việc, chỗ nghỉ trưa của cán bộ cũng gặp khó khăn. Một căn phòng rộng khoảng 12m2 được bố trí đủ cho 16 cán bộ, công chức sử dụng vào buổi trưa.

Chủ tịch UBND xã Yên Na Thái Lương Thiện cho biết: Đây là một trong những khó khăn về cơ sở vật chất kể từ khi xã vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

“Tôi luôn động viên anh em cố gắng, nỗ lực vì nhiệm vụ. Cũng phải đến tháng 4/2027, khi việc xây dựng nhà làm việc, nhà công vụ triển khai xong thì mới giải quyết được tình trạng này”, ông Thiện nói.

Tình trạng cán bộ phải làm việc trong không gian chật hẹp, thiếu thốn cũng diễn ra tại một số địa phương miền núi khác.

Nơi làm việc của Phòng Văn hóa xã Yên Na. Ảnh: T.T

Tại Đảng ủy xã Nhôn Mai, 5 người thuộc Ban Xây dựng Đảng đang làm việc chung một phòng. Bàn ghế, thiết bị và hồ sơ khiến không gian vốn hạn chế càng thêm chật chội.

Theo ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh đã phân bổ 5 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng nhà làm việc cho chính quyền Đảng uỷ.

Gói xây dựng nhà công vụ đã khởi công, dự kiến cuối năm 2026 hoàn thành. Khi đó, tình trạng làm việc ghép chật chội sẽ được giải quyết.

Tại xã Hữu Kiệm, các phòng làm việc của Đảng ủy và UBND xã cũng đang phải bố trí nhiều cán bộ cùng phòng. Phòng kinh tế có 4 người; Phòng Xây dựng Đảng và phòng đoàn thể cũng mỗi phòng có 4 người.

Còn ở xã Lượng Minh, hiện có 5 phòng làm việc ghép, mỗi phòng khoảng 4 cán bộ. Bàn ghế chật chội trong khi tài liệu, hồ sơ nhiều. Địa phương đang triển khai xây dựng trụ sở xã theo đề án của tỉnh. Theo dự kiến, phải đến hết năm 2027 mới có thể cơ bản giải quyết được chỗ làm việc.

Tương tự, ở xã Mường Lống, do thiếu phòng làm việc, Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công cùng một số cán bộ thuộc các phòng kinh tế, văn hóa đang phải làm việc chung, tổng cộng 7 người.

Cán bộ Trung tâm hành chính công xã Mường Lống đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Lê Vân

Những căn phòng chật hẹp, nhiều người làm việc chung đang là thực tế tại một số xã miền núi sau sáp nhập, trong khi việc đầu tư, sửa chữa, xây dựng trụ sở cần thêm thời gian.

Trụ sở phân tán, cán bộ thêm đường

Không chỉ thiếu không gian làm việc, một vấn đề khác đang đặt ra ở nhiều xã miền núi là các cơ quan, bộ phận chưa được bố trí tập trung.

Tại Nhôn Mai, cơ quan Đảng ủy và UBND xã cách nhau khoảng 20km đường núi. Khoảng cách này khiến việc phối hợp, trao đổi công việc giữa hai cơ quan gặp không ít bất tiện.

Tại Hữu Kiệm, trụ sở Đảng ủy và UBND xã cách nhau khoảng 8km. Theo ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã, đường sá hư hỏng khiến việc đi lại giữa hai cơ quan càng bất tiện, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực tế khảo sát tại nhiều xã miền núi cho thấy tình trạng cơ sở làm việc phân tán còn xuất hiện ở Mường Típ, Na Ngoi, Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi…

Sau sáp nhập, một số cơ quan Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể vẫn làm việc tại những địa điểm khác nhau, có nơi cách nhau hàng chục km đường núi quanh co.

Nhà công vụ tại cơ quan Đảng ủy xã Nhôn Mai đang gấp rút thi công. Ảnh: Thanh Hải

Với cán bộ, khoảng cách giữa các cơ quan đồng nghĩa với việc phải dành thêm thời gian di chuyển để phối hợp công việc, nhất là ở những địa bàn rộng, đường sá xuống cấp hoặc đi lại khó khăn khi mưa gió.

Với người dân, việc các bộ phận không tập trung tại một địa điểm cũng có thể tạo thêm bất tiện khi liên hệ, giải quyết công việc.

Đây là vấn đề phát sinh trong điều kiện nhiều xã miền núi được hình thành từ việc sáp nhập các đơn vị cũ có địa bàn rộng. Trong khi hạ tầng chưa thể đồng thời bố trí lại theo địa giới và mô hình tổ chức mới.

Nghệ An đang có chủ trương bố trí ngân sách để các địa phương cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới phòng công vụ, nhà làm việc. Khi các công trình hoàn thành, điều kiện làm việc của cán bộ sẽ từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành ở mỗi địa phương không giống nhau. Có nơi dự kiến giải quyết được trong năm 2026, có nơi phải chờ đến hết năm 2027.

Sau sáp nhập, cùng với việc kiện toàn tổ chức và nhân sự, việc sắp xếp lại không gian làm việc cũng là một phần quan trọng để bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thuận lợi hơn.

Ở các xã miền núi, bài toán ấy không chỉ là có đủ chỗ cho cán bộ làm việc, mà còn là đưa các cơ quan, bộ phận về gần nhau hơn để giảm những chuyến đi trên những cung đường núi xa xôi.