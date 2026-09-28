Bộ Nội vụ vừa trả lời câu hỏi về trường hợp một hiệu trưởng trường tiểu học đã được phê duyệt nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế, nhưng trước thời điểm nghỉ, trường được sáp nhập với các trường khác và phát sinh tình trạng dôi dư cán bộ quản lý.

Cụ thể, bà A đang giữ chức hiệu trưởng một trường tiểu học và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025 của Chính phủ, thời điểm nghỉ từ ngày 1/11/2026.

Tuy nhiên, trước thời điểm này, trường tiểu học được sáp nhập với các trường khác khiến số lượng chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giảm so với trước khi sắp xếp.

Vấn đề đặt ra là: bà A tại thời điểm sắp xếp vẫn đang giữ chức hiệu trưởng thì có được xác định là cán bộ quản lý dôi dư hay không? Nếu thuộc diện dôi dư, bà A sẽ được hưởng chính sách theo diện sắp xếp tổ chức bộ máy hay tiếp tục thực hiện phương án tinh giản biên chế đã được phê duyệt trước đó?

Chính sách riêng khi sắp xếp trường học

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, việc xác định đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đã được quy định tại Nghị quyết số 37/2026 ngày 5/8 của Chính phủ.

Nghị quyết này quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, ngoài Nghị quyết số 37, việc giải quyết chính sách đối với nhóm viên chức này còn được Bộ hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 861 ngày 8/8. Văn bản này hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục; đồng thời hướng dẫn việc chỉnh lý, quản lý và bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Đến ngày 7/9, Bộ Nội vụ tiếp tục ban hành Văn bản số 9806 về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp. Như vậy, trường hợp cán bộ quản lý trường học bị tác động trực tiếp bởi việc sáp nhập, sắp xếp cơ sở giáo dục cần được xem xét theo các quy định và hướng dẫn riêng về chính sách đối với đội ngũ này.

Với trường hợp hiệu trưởng đã được phê duyệt nghỉ tinh giản từ ngày 1/11/2026 nhưng việc sắp xếp trường học diễn ra trước thời điểm này, Bộ Nội vụ không đưa ra phương án áp dụng cụ thể cho từng trường hợp.

Bộ đề nghị địa phương căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 37/2026 và các văn bản hướng dẫn của Bộ để xác định đối tượng, chính sách và thời điểm giải quyết. Trường hợp cụ thể cần được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét trên cơ sở thời điểm sắp xếp, tình trạng dôi dư và hồ sơ đã được phê duyệt trước đó. Người hỏi kiến nghị với các cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.