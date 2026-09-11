Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, Việt Nam thực hiện cuộc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quy mô lớn, trong đó có việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ hơn 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị.

Ông Phan Trung Tuấn. Ảnh: Vũ Điệp.

Bộ Nội vụ đánh giá mô hình mới bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, song quá trình vận hành cũng phát sinh một số vấn đề cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Trên cơ sở Kết luận 76, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 221 ngày 9/8/2026 về triển khai các nhiệm vụ thuộc khối Chính phủ, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Theo ông Phan Trung Tuấn, một trong những trọng tâm hiện nay là ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức, vận hành ở cấp này.

“Cấp xã sẽ trở thành tuyến đầu, là trung tâm trong tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Vì vậy, chủ trương chung hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp, thay vì tiếp tục thực hiện một đợt sắp xếp trên diện rộng.

Địa phương chịu trách nhiệm sắp xếp các xã chưa đầy đủ tiêu chuẩn

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, Kết luận 76 cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát những đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định.

Trong quá trình vận hành, nếu phát sinh những đơn vị có quy mô quá nhỏ, địa hình, không gian phát triển hoặc điều kiện hoạt động chưa phù hợp, địa phương cần đánh giá cụ thể để xem xét phương án xử lý khi thực sự cần thiết.

Trường hợp qua rà soát cho thấy cần điều chỉnh, địa phương có thể đề xuất sắp xếp một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã. Việc này không thực hiện theo hướng đại trà mà phải xem xét từng trường hợp, dựa trên tổng thể các yếu tố như quy mô, địa hình, điều kiện phát triển và khả năng vận hành.

Theo ông Tuấn, khi đề xuất điều chỉnh, tỉnh ủy, thành ủy phải tổ chức đánh giá và chịu trách nhiệm về phương án. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu tổ chức và vận hành chính quyền địa phương.

“Việc này thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của từng địa phương trong việc đánh giá và đề xuất; cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở phương án cụ thể”, ông Phan Trung Tuấn nói.

Như vậy, sau cuộc sắp xếp quy mô lớn năm 2025, chủ trương hiện nay không phải tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng. Việc điều chỉnh chỉ được đặt ra đối với những trường hợp thực sự cần thiết, trên cơ sở đánh giá cụ thể của từng địa phương và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Tuấn cũng cho hay, đến nay chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sáp nhập các xã, phường.