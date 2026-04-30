Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), nếu đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, vượt cấp lên tuyến tỉnh hay trung ương (trừ cơ sở mới thành lập được xếp cấp cơ bản đạt số điểm dưới 50 điểm hoặc được tạm xếp cấp cơ bản), bệnh nhân có thẻ BHYT không được thanh toán BHYT, nghĩa là phải chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Nghị định 188/2025 của Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú "trái tuyến" tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản.

Theo đó, từ ngày 1/7, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, người tham gia BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.

Khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương (hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương), người tham gia BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.

Trao đổi với VietNamNet ngày 28/4, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết danh sách xếp cấp 48 bệnh viện tuyến trung ương vẫn thực hiện theo văn bản do Bộ Y tế công bố đầu năm 2025.

Kết quả xếp cấp chuyên sâu và cơ bản của 48 cơ sở, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình)... hay nhiều bệnh viện thực hành của các trường đại học y dược như: Bệnh viện Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ hay Bệnh viện Tuệ Tĩnh... có điểm số từ 50 đến dưới 70, được xếp cấp cơ bản. Từ ngày 1/7, người dân đi khám ngoại trú trái tuyến tại đây sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.

Nghị định 02/2025 cũng quy định khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh người tham gia BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.

Ví dụ: Tại Hà Nội, các bệnh viện như Phụ sản Hà Nội, Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội hay tại Quảng Ninh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, tại Hải Phòng là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là các bệnh viện tuyến tỉnh nhưng được xếp cấp chuyên sâu. Người dân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh ngoại trú "trái tuyến" tại đây sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.