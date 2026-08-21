Trong chuỗi hoạt động kéo dài gần 1 tháng của Miss World tại Việt Nam, 111 thí sinh vừa trải qua 2 thử thách đáng chú ý về kỹ năng sống và thể lực, sau khi trình diễn tại Vietnam Beauty Fashion Fest.

Năm nay, ban tổ chức lần đầu đưa vào lịch trình Miss World thử thách nấu ăn mang tên Head Chef Beauty. 111 thí sinh chia thành 10 đội, mỗi đội nhận một số nguyên liệu có sẵn và phải xây dựng thực đơn theo tiêu chí lành mạnh trong thời gian giới hạn, từ chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến thuyết trình trước ban giám khảo.

Bảo Ngọc trong phần thi nấu ăn.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đội gồm các thí sinh Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Trinidad và Tobago, Croatia, Kenya, Bolivia, Mauritius, Sierra Leone và Gibraltar giành chiến thắng sau 2 vòng thi. Bảo Ngọc đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến của đội. Đây là kết quả nổi bật đầu tiên của đại diện chủ nhà sau hơn 1 tuần nhập cuộc. Người đẹp tự tin ở phần thi này vì từng có thời gian dài sống tự lập tại TPHCM và thường xuyên tự nấu ăn.

Sau đêm Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 16 tại Hải Phòng, các thí sinh bước vào phần thi Thể thao - một trong những phần thi cạnh tranh cao của mùa giải.

Ở vòng chạy, toàn bộ thí sinh tranh tài trên cự ly 1,5km, sau đó 24 người có thành tích tốt nhất được chọn vào vòng bơi. Ba gương mặt dẫn đầu nội dung chạy là Suil Anyelina Pagán (Puerto Rico), Amelie Moore (Bắc Ireland) và Olivija Spanovskis (Australia). Ở vòng bơi, các thí sinh đăng ký tham gia được chia nhóm thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 5 người có kết quả tốt nhất.

Tổng hợp kết quả 2 nội dung, Suil Anyelina Pagán giành chiến thắng chung cuộc, xếp trên Amelie Moore (Bắc Ireland) và Olivija Spanovskis (Australia). Pagán trở thành thí sinh đầu tiên của mùa giải giành vé đặc cách vào top 40 nhờ chiến thắng này.

Các thí sinh trong 2 phần thi.

Pagán là vận động viên, đang quảng bá dự án cộng đồng về mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Puerto Rico. Đây cũng là lần thứ 4 Puerto Rico có đại diện lọt vào top 40 Miss World, sau các gương mặt từng góp mặt vào các năm 2021, 2022 và 2024.

Hoa hậu Puerto Rico chia sẻ niềm vui:

Sau chặng Hải Phòng, đoàn thí sinh di chuyển đến Khánh Hòa để tiếp tục các hoạt động như Tài năng, Head to Head challenge - Thử thách đối đầu, phỏng vấn kín, Dances of the World - Những vũ điệu của thế giới và Beauty With A Purpose - Dự án Nhân ái. Theo kế hoạch, đêm chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra tại Quảng trường 2/4 Nha Trang ngày 5/9.

Ảnh: BTC