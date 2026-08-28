Tối 27/8, đêm thi Top Model - Siêu mẫu trong khuôn khổ Miss World 2026 diễn ra trên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 17 đã tìm ra 4 đại diện khu vực xuất sắc nhất. Kết quả, Miss World Cộng hòa Dominica thắng khu vực châu Mỹ và Caribe, Miss World Pháp thắng khu vực châu Âu, Miss World Nigeria thắng khu vực châu Phi và Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang chiến thắng về cho châu Á.

Bảo Ngọc trong giây phút chiến thắng.

Theo quy chế cuộc thi, cả 4 người đẹp chiến thắng khu vực đều được đặc cách vào top 40; người có phần trình diễn xuất sắc nhất trong số 4 sẽ tiến thẳng vào top 20 được công bố trong đêm chung kết.

Bảo Ngọc chiến thắng Top Model ở khu vực châu Á:

Cùng đêm thi, ban tổ chức trao 4 giải World Designer cho các nhà thiết kế có trang phục được đánh giá cao nhất theo từng khu vực. Miss World Trung Quốc (China PR) thắng giải khu vực châu Á - châu Đại Dương, Miss World Pháp thắng giải khu vực châu Âu, Miss World Mauritius thắng giải khu vực châu Phi. Riêng khu vực châu Mỹ và Caribe, Miss World Canada giành chiến thắng khi diện thiết kế của nhà thiết kế người Việt Thượng Gia Kỳ.

Bộ váy Bảo Ngọc lựa chọn trình diễn cho giải thưởng này do nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn thực hiện, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim bồ câu - biểu tượng hòa bình. Toàn bộ chất liệu là lụa tơ tằm Bảo Lộc, phần thân trên xử lý dạng yếm xuyên thấu tối giản, đính nổi họa tiết cánh chim và cành hoa, phối cùng dải lụa vắt chéo qua vai. Phần chân váy được xử lý bồng bềnh nhiều lớp, tông màu hồng phấn chuyển sang be nhẹ nhàng.

Bảo Ngọc trình diễn tại giải World Designer Awards:

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cho biết đây là lần thứ 2 anh đồng hành cùng Bảo Ngọc trên một sân khấu quốc tế, sau bộ váy xanh nước biển từng gây tranh luận cách đây 3 năm. Lần này, nhà thiết kế muốn kể một câu chuyện dịu dàng hơn về hòa bình bằng ngôn ngữ thời trang, lồng vẻ đẹp thiên nhiên trong từng thớ lụa với hình ảnh người phụ nữ Việt và tình yêu quê hương.

Bảo Ngọc trình diễn thiết kế mang biểu tượng cánh chim hòa bình.

Chiến thắng Top Model có ý nghĩa quan trọng với hành trình của Bảo Ngọc tại Miss World 2026. Trước đó, ở thử thách Head-to-Head, đại diện Việt Nam chỉ dừng ở top 20 khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà chưa giành được vé trực tiếp vào top 40. Với chiến thắng tối 27/8, Bảo Ngọc - cựu Miss Intercontinental 2022, sở hữu chiều cao 1,85m - chính thức có tấm vé đầu tiên vào top 40 chung cuộc, đồng thời còn cơ hội tiến sâu hơn nếu vượt qua 3 đối thủ còn lại để trở thành Top Model xuất sắc nhất mùa giải.

Một số thí sinh trong đêm thi.

Miss World 2026 là lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 130 thí sinh từ khắp thế giới, trong đó có 5 quốc gia lần đầu góp mặt. Đêm chung kết diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa, nơi tân Hoa hậu Thế giới sẽ được xướng tên và nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Suchata Chuangsri (Thái Lan).

Ảnh, video: BTC