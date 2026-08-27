Đại diện Philippines Asia Rose Simpson, 19 tuổi đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Miss World lần thứ 73 khi giành vị trí thứ 3 phần thi Tài năng và 2 lần vượt qua đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc ở các phần thi phụ quan trọng.

Asia Rose Simpson sinh năm 2007 tại Hobbs, bang New Mexico, Mỹ, có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Cô nói được tiếng Anh, tiếng Tagalog và tiếng Hiligaynon, cao 1,70m và hiện là sinh viên.

Asia Rose Simpson sinh năm 2007, là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất tại Miss World năm nay.

Trước khi bước vào hành trình Miss World, Simpson từng đăng quang Miss New Mexico Teen USA 2023 và đại diện bang này thi Miss Teen USA 2023, nơi cô được các thí sinh khác bầu chọn Miss Congeniality - Hoa hậu thân thiện dù không lọt vào top thí sinh chính. Cô cũng không xa lạ với truyền hình thực tế Philippines khi từng cùng gia đình - nhóm "Simpson Tribe" - tham gia Pilipinas Got Talent từ năm 8 tuổi.

Ngày 3/2/2026, Simpson vượt qua 23 thí sinh khác để đăng quang Miss World Philippines 2026, trở thành hoa hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi ở tuổi 19. Trong đêm chung kết, cô còn thắng 2 phần thi phụ quan trọng là Tài năng và Beauty With a Purpose - Dự án nhân ái, đồng thời giành giải Người đẹp áo tắm.

Dù còn nhỏ tuổi, Asia Rose Simpson đã chứng minh mình là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Miss World 2026.

Simpson mang đến Miss World dự án cộng đồng mang tên SED - viết tắt của Sports, Emotional and Dance (Thể thao, Cảm xúc và Khiêu vũ). Dự án hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giới trẻ thông qua thể thao và khiêu vũ, xuất phát từ chính trải nghiệm cô đơn thời thơ ấu khi học tại nhà. Chương trình đã tiếp cận hơn 10.000 thanh thiếu niên tại Philippines, Mỹ và Việt Nam. Ngoài đam mê khiêu vũ, Simpson còn ấp ủ trở thành tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi, thể hiện qua cuốn Mabuhay, Philippines do cô tự viết và vẽ minh họa.

Phần thi Tài năng, Simpson trình diễn tiết mục khiêu vũ nguyên tác mang tên Succor, khai thác chủ đề sức khỏe tinh thần và niềm hy vọng. Từ top 23 thí sinh vào vòng trong - trong đó có cả Bảo Ngọc với tiết mục hát, rap kết hợp chơi đàn đá - Simpson tiếp tục tiến sâu và giành vị trí thứ 3 chung cuộc phần thi Tài năng ngày 25/8.

Asia Rose Simpson trong phần thi Head-to-Head challenge

Tại phần thi Head-to-Head challenge - Thử thách đối đầu ngày 24/8 tại Nha Trang. Trong khi Bảo Ngọc dừng chân ở top 20 chung cuộc, tương ứng vị trí trong top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương, Simpson giành chiến thắng toàn khu vực, chính thức có suất vào top 40 mà không phụ thuộc bình chọn. Simpson trở thành 1 trong 4 nhà vô địch khu vực - cùng Julia Kuhnle (Đức, châu Âu), Georgia-Lee Gill (Trinidad và Tobago, châu Mỹ - Caribe) và Romanda Hombir (Nam Phi, châu Phi).

Ngoài 2 lần đối đầu trực tiếp nói trên, Simpson còn vào chung kết phần thi Người mẫu dù gặp sự cố gãy gót giày tại Hải Phòng, và lọt top 24 phần thi Thể thao. Về phần mình, Bảo Ngọc cũng thể hiện phong độ ổn định khi cùng nhóm chiến thắng phần thi ẩm thực Chef Beauty được nhiều thí sinh quốc tế đánh giá cao về sự thân thiện, hỗ trợ.

Asia Rose Simpson (trái) đứng vị trí thứ 3 trong phần thi tài năng sau Hoa hậu Anh (giữa) và Hoa hậu Guadeloupe (phải).

Với hạng 3 phần thi Tài năng, suất vé thẳng top 40 nhờ Head-to-Head challenge, cùng thành tích vào chung kết phần thi Top model - Siêu mẫu và top 24 Thể thao, Asia Rose Simpson được truyền thông Philippines và quốc tế xem là một trong những ứng viên cạnh tranh nhất cho những vị trí cao tại đêm chung kết ngày 5/9 ở Nha Trang.

Nếu đăng quang, Simpson sẽ mang về cho Philippines vương miện Miss World thứ hai, sau chiến thắng lịch sử của Megan Young năm 2013.

Ảnh, video: Instagram