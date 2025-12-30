Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân xác định việc đáp ứng nhu cầu thông tin vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào; đồng thời chủ động tham gia thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc thông qua lĩnh vực báo chí.

Các đại biểu bấm nút ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Ông Lê Quốc Minh cho biết, ngay sau khi đề xuất xuất bản Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai công tác chuẩn bị về nhân sự, kỹ thuật, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu nội dung.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Tham dự lễ khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông đề nghị, thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phản ánh trung thực, có chọn lọc tình hình phát triển kinh tế – xã hội; giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác và các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, trong đó có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, báo cần chú trọng đổi mới hình thức thể hiện, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng, sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của công chúng quốc tế.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam khẳng định, lễ khai trương Nhân Dân điện tử phiên bản tiếng Hàn Quốc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong những cơ quan báo chí có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Việc Báo Nhân Dân mở chuyên trang tiếng Hàn không chỉ đơn thuần là mở rộng thêm một dịch vụ ngôn ngữ, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện rõ Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng.

Tiếng Hàn Quốc hiện có hơn 77 triệu người sử dụng và hàng chục triệu người học trên toàn cầu, nhưng Việt Nam chưa có kênh báo chí chính thống bằng ngôn ngữ này. Việc ra mắt Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.