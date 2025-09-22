Theo báo Inquirer và đài CNN, siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào khu vực đảo Panuitan thuộc tỉnh Cagayan, Philippines lúc 15h giờ địa phương (tức 14h giờ Việt Nam) chiều 22/9 và gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực thuộc miền bắc đảo Luzon.

Thông cáo của Cục Khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) chiều 22/9 cho biết: “Siêu bão Ragasa (Philippines gọi là bão Nando) có sức gió đạt 215 km/h, giật lên tới 295 km/h trong khi vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h. Dự kiến, bão Pagasa sẽ rời khu vực quần đảo Babuyan vào tối 22/9. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải cảnh báo về những nơi có nguy cơ thiên tai đe dọa tính mạng người dân trong 24 giờ tới, trong đó có các khu vực ven biển như Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur”.

Mưa lớn ở thành phố Baguio, Philippines vào chiều 22/9 do ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh: Be An INQUIRER

Cũng theo PAGASA, dù siêu bão Ragasa sẽ sớm rời khỏi các đảo ở miền bắc Philippines nhưng hiện tượng mưa lớn, gió giật sẽ duy trì đến ngày 24/9.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, báo Inquirer trích dẫn một đoạn video cho thấy mưa như trút nước ở thành phố Baguio, Philippines, cách tâm bão hàng trăm km về phía nam.

Video: Be An INQUIRER/Mạng xã hội X

Trong khi đó, chính quyền nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc hôm nay đã yêu cầu người dân thực hiện chính sách “5 ngừng” trong khoảng thời gian 2 ngày 23-24/9, gồm tạm thời ngừng học tập, ngừng làm việc, ngừng sản xuất, ngừng vận tải và ngừng kinh doanh do những diễn biến khó lường của siêu bão Ragasa.

“Người dân cần theo dõi chặt chẽ những cảnh báo về bão và mưa lớn. Hãy ở trong nhà hoặc các công trình vững chắc nhất có thể, cũng như chuẩn bị thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Nếu mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm, hãy gọi tới số điện thoại của các cơ quan cứu hộ khẩn cấp… Chúng tôi mong người dân hãy tuân thủ nghiêm túc các thông báo và hướng dẫn phòng chống thiên tai để giảm thiểu tác động của bão”, trích khuyến cáo của Cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai ở thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng tại “quốc gia tỷ dân”, siêu bão Ragasa có khả năng sẽ đổ bộ vào một trong những khu vực ven biển từ thành phố Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông cho đến huyện Văn Xương thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc.