Báo Inquirer sáng 23/9 dẫn thông tin của nhà chức trách Philippines cho hay, các cơ quan cứu hộ nước này đã ghi nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên liên quan tới ảnh hưởng của siêu bão Ragasa tại khu vực miền trung đảo Luzon, cách đường di chuyển của bão hàng trăm km về phía nam.

Cụ thể, một người đàn ông lớn tuổi vào chiều 22/9 đã thiệt mạng do lở đất khi đang di chuyển trên đường cao tốc Marcos. “Nạn nhân đã tử vong sau khi bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá. Cũng tại tuyến đường trên, một xe chở du khách xuất phát từ thành phố Pasig cũng bị đất đá rơi trúng. Những người bị thương sau đó được chuyển tới bệnh viện để điều trị”, giới chức Philippines thông tin.

Hiện trường vụ lở đất ở đảo Luzon. Ảnh: Sở Công trình công cộng và đường cao tốc vùng Cordillera của Philippines/Facebook

Nhà chức trách địa phương cho biết thêm, hoàn lưu của siêu bão Ragasa đã gây ra mưa lớn và lở đất ở nhiều khu vực khác trên đảo Luzon, buộc các cơ quan chức năng phải ra lệnh đóng cửa một số tuyến giao thông để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) sáng 23/9 đã nâng mức cảnh báo mưa bão tại nhiều khu vực ven biển nước này do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Ragasa. “Hiện tượng mưa lớn sẽ xảy ra tại các khu vực phía đông và nam tỉnh Phúc Kiến; đông và nam tỉnh Quảng Đông; phần lớn đảo Đài Loan (Trung Quốc) và tại tỉnh Vân Nam. Một số khu vực sẽ xuất hiện mưa lớn cục bộ cùng các hiện tượng thời tiết như giông và gió mạnh”, thông cáo của NMC viết.

“Do vậy, chúng tôi yêu cầu các cấp chính quyền và ban ngành có liên quan đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống mưa bão; tạm ngừng các hoạt động thi công ngoài trời; di dời người dân sống ở những khu vực nguy hiểm đến các nơi trú ẩn; kiểm tra hệ thống thoát nước ở nhiều thành phố và sẵn sàng thực hiện các biện pháp thoát nước nếu cần thiết”, thông cáo nhấn mạnh.

Ngay trong ngày 22/9, chính quyền thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, một trong những nơi có nguy cơ cao bị siêu bão Ragasa đổ bộ, đã ban hành lệnh phòng chống lụt tới người dân. Nhà chức trách khuyến nghị người dân dự trữ thực phẩm, nước uống và thuốc men ở nhà đủ dùng trong ít nhất 3 ngày; gia cố cửa ra vào và cửa sổ. Những người dân sống ở vùng trũng hoặc các tòa nhà xuống cấp được yêu cầu tuân thủ việc sơ tán tới nơi an toàn.