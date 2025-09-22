Video: Philstar

Theo báo Inquirer, trong bản ghi nhớ đề ngày 21/9 nhưng tới sáng 22/9 mới được công bố, Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" Dy III đã ra lệnh tạm dừng họp theo khuyến nghị của Văn phòng tổng thống, vốn nêu rõ việc tạm ngừng các hoạt động của chính phủ trên khắp vùng đô thị Manila.

Cơ quan hàng không dân dụng Philippines cũng thông báo, một số chuyến bay hôm nay sẽ phải hủy do gió mạnh và mưa lớn vì siêu bão Ragasa gây ra.

Chính quyền thành phố Iloilo và 28 thị trấn khác đã ra quyết định tạm dừng các lớp học trong ngày 22/9 do mưa lớn kéo dài.

Theo Cục Khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA), bão Ragasa sáng 21/9 đã mạnh lên thành siêu bão. Đến sáng sớm 22/9, siêu bão vẫn duy trì cường độ khi di chuyển gần hơn tới quần đảo Babuyan, khiến cơ quan thời tiết của tiểu bang phải nâng cảnh báo gió xoáy nhiệt đới lên mức cao nhất ở một số khu vực phía bắc Luzon.