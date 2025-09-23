Theo báo Phil Star, Cơ quan Khí tượng Philippines sáng 23/9 thông báo, siêu bão Ragasa hiện đang rời khỏi Philippines và không còn địa phương nào ở quốc gia Đông Nam Á này phải duy trì mức cảnh báo bão cấp 5.

"Ragasa được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc cho đến khi ra khỏi khu vực dự báo của Philippines trong sáng 23/9. Tiếp theo, bão sẽ đổi hướng sang phía tây, tiến về miền nam Trung Quốc", Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết.

Truyền thông Philippines đưa tin, hiện nhà chức trách chưa có thống kê cụ thể về thương vong và thiệt hại vật chất do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Song, các báo cáo ban đầu cho biết, đã có 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương vì lở đất ở tỉnh Benguet.

Khung cảnh tại Philippines sau khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Khung cảnh tại Philippines sau khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Khung cảnh tại Philippines sau khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Khung cảnh tại Philippines sau khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Khung cảnh tại Philippines sau khi bão Ragasa đi qua. Video: X

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa thành phố Thâm Quyến và huyện Hứa Văn, tỉnh Quảng Đông trong ngày 24/9.

"Cơn bão được dự đoán có thể đổ bộ vào Quảng Đông nhiều hơn một lần. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm khẩn cấp, gia cố cửa ra vào và cửa sổ cũng như sơ tán khỏi các khu vực ngầm. Lực lượng cứu hộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với bão", đài CGTN thông tin.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc chuẩn bị cho bão Ragasa. Ảnh: CGTN

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc chuẩn bị cho bão Ragasa. Ảnh: CGTN