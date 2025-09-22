Chiều tối 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để triển khai ứng phó bão Ragasa – được dự báo là cơn bão số 9 với cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng thẳng vào đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22/9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Vào lúc 16h ngày 23/9, sức gió gần tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đạt cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông, cường độ giảm xuống cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dự báo tới chiều 25/9, vùng tâm bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Quảng Ninh – Ninh Bình, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Mực nước triều tại trạm Hòn Dấu (Quảng Ninh) dự kiến cao nhất 2,6m và thấp nhất khoảng 1,9m, nguy cơ gây ngập úng ở vùng ven biển và hạ lưu sông.

Bão số 9 tiến vào đất liền có khả năng suy yếu, nhưng không được chủ quan. Ảnh: K. Tâm

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 9 rất mạnh trên biển Đông, được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử quan trắc lên đến cấp 17. Theo dự báo 72 giờ tới, bão số 9 khi tiến vào đất liền có khả năng suy yếu dần. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo ban đầu, độ chính xác chưa cao.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bởi ngay cả khi suy yếu, bão vẫn có thể gây mưa lớn, lũ quét và thiệt hại nghiêm trọng.

Hơn 54.000 phương tiện đã nhận cảnh báo

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn trên 54.000 phương tiện với hơn 215.000 lao động (tính đến 16h ngày 22/9). Các tàu thuyền đã nhận được thông tin cảnh báo và không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, hiện có 874 tàu đang hoạt động tại các khu vực cảng từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, gồm 382 tàu biển và 492 phương tiện thủy nội địa.

Về công tác ngoại giao, ngày 22/9, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã gửi công hàm tới đại sứ quán các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam được vào tránh trú, hỗ trợ cứu người và sửa chữa trong trường hợp cần thiết.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, đơn vị đang trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi sát diễn biến bão, tình hình gió mạnh trên biển, mưa lớn cục bộ, hồ chứa và đê điều.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi đi 7,8 triệu tin nhắn khuyến cáo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão Ragasa đến người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

“Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lũ sau bão, cần tập trung triển khai từ sớm, từ xa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 170/CĐ-TTg ngày 22/9”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh.