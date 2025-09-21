Chiều 21/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin cập nhật về siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) và các tác động.

Cụ thể, lúc 17h, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (184-201km/giờ), giật trên trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra mức cảnh báo tác động lên mức 3, mức cao nhất đối với tác động của bão ở đất nước này.

Bão vào Biển Đông đạt cấp siêu bão

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho biết khoảng tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trong mùa bão năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Ragasa cập nhật chiều 21/9. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sau đó, bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông.

Theo ông Lâm, đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Ngày 24/9, bão có khả năng suy yếu.

Đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Ông Lâm nhận định, trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Dự báo kịch bản tác động

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình và các trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thông tin về cơn bão Ragasa chiều 21/9.

Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được các cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195km/h (cấp 16), giật trên 17. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo đạt 223km/h (trên cấp 17), giật trên 17. Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Đến 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào Vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên, ông Lâm nhấn mạnh, cũng cần lưu ý 1 kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra. Đó là khi vào Biển Đông bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn.

Ảnh vệ tinh mắt bão Ragasa tròn xoe, cấu trúc mây bão dày đặc trước khi vào Biển Đông. Ảnh từ Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn

“Với kịch bản này, ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa - Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn”, ông Lâm lưu ý.

​Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta. Tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Ông Lâm cho rằng, hai kịch bản nói trên chỉ lệch Bắc hoặc lệch Nam 50-100km (chỉ bằng sai số trung bình 5 năm qua về dự báo quỹ đạo bão trước 12 giờ), nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng khác nhau, chính vì vậy, cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo.