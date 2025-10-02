Sau khi cơn bão số 10 Bualoi càn quét qua các tỉnh miền Trung, nhiều tỉnh thành vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và nguy cơ sạt lở. Chính quyền các địa phương đang gấp rút triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Chung tay cùng cả nước ứng phó với cơn bão số 10, từ ngày 28/9, Zalo đã nhanh chóng kích hoạt tính năng SOS để hỗ trợ người dân cập nhật tình hình và liên lạc cứu trợ khẩn cấp tại 17 tỉnh thành, gồm các khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ bão: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Zalo SOS là một tiện ích khẩn cấp chỉ được bật trong các sự kiện thiên tai nghiêm trọng - khi nhu cầu tiếp viện và cứu trợ của người dân tăng cao. Theo số liệu được cập nhật sau 3 ngày mở tính năng SOS từ 28 - 30/9, đã có khoảng 25 triệu người dân tiếp cận với tính năng, 262.000 người đã chia sẻ trạng thái “Tôi an toàn”, đồng thời có khoảng 46.000 người cho biết đang gặp khó khăn và cần được hỗ trợ.

Số cuộc gọi điện tới tổng đài 112 thông qua Zalo SOS cũng lên tới 24.670 cuộc gọi.

Những con số này cho thấy Zalo SOS không chỉ là công cụ công nghệ, mà còn là kênh kết nối trong những thời điểm cấp bách của cộng đồng.

Để sử dụng tính năng Zalo SOS, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng nhắn tin Zalo và sẽ nhìn thấy thông báo “Bạn có đang an toàn không?” ngay trong cửa sổ Tin nhắn.

Với lựa chọn “Chia sẻ tình trạng” người dân có thể thông báo mình “Tôi an toàn” hoặc “Tôi đang khó khăn”, kèm mô tả cụ thể. Thông tin này giúp bạn bè, người thân và cộng đồng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Trong giai đoạn bão lũ, việc liên lạc trực tiếp thường bị gián đoạn, nên chỉ một dòng trạng thái cũng mang ý nghĩa trấn an lớn.

Với lựa chọn “Yêu cầu hỗ trợ”, hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với tổng đài 112 - đầu mối duy nhất toàn quốc tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai và tình huống khẩn cấp 24/7 theo quy định của Chính phủ. Tổng đài 112 được thiết lập theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp nhận thông tin về các sự cố thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, hoạt động từ ngày 15/9/2025.

Tính năng Zalo SOS được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Zalo, giúp người dân không cần cài thêm ứng dụng hay thực hiện thao tác phức tạp mà vẫn có thể nhanh chóng báo tình trạng, cầu cứu hoặc trấn an người thân chỉ trong vài giây. Trong giai đoạn thiên tai cấp bách, Zalo SOS trở thành một kênh liên lạc khẩn cấp, giúp người dân cập nhật tình hình và tiếp cận cứu trợ kịp thời. Khi bão đi qua, tính năng SOS tiếp tục phát huy giá trị bằng việc hỗ trợ thông báo an toàn cho gia đình, đồng thời kết nối người dân với lực lượng cứu hộ trong quá trình khắc phục hậu quả.

Từ thực tiễn triển khai trong nhiều mùa mưa bão trước, Zalo SOS đã cho thấy giá trị thiết thực đối với cộng đồng và công tác hỗ trợ phòng, chống thiên tai. Năm 2024, khi siêu bão Yagi gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, hơn 72.000 người được kết nối cứu trợ, 36.400 trường hợp liên hệ khẩn cấp và gần 600.000 người cập nhật trạng thái an toàn. Những con số ấy cho thấy nhu cầu bức thiết về một kênh liên lạc tin cậy trong cấp bách.

Không chỉ mở kênh SOS hỗ trợ người dân, Zalo còn hỗ trợ các cơ quan nhà nước đưa thông tin kịp thời đến người dân trong thời điểm bão lũ. Chỉ trong tuần qua, khi hai cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Việt Nam, nền tảng đã hỗ trợ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi hơn 70 triệu tin nhắn cảnh báo bão lũ đến người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Với hệ sinh thái hơn 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo đang trở thành một hạ tầng số quan trọng giúp truyền tải thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời đến người dân trên cả nước. Trong mùa mưa bão, nền tảng này tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ, góp phần bảo đảm an toàn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bích Đào