Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10, tỷ lệ gián đoạn thông tin của trạm phát sóng Viettel đã giảm xuống trung bình dưới 8%.

Trong khi tại Ninh Bình, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi lốc xoáy, con số này chỉ còn dưới 2%, tín hiệu cơ bản được phục hồi hoàn toàn.

Viettel đã huy động thêm hơn 100 đội ứng cứu từ các chi nhánh, nâng tổng số đội ứng cứu trên toàn quốc lên gần 600, tương ứng gần 1.500 nhân sự.

Tất cả được phân công theo chuyên môn gồm trạm BTS, truyền dẫn, cơ điện, viễn thông cố định… Nhờ đó, tiến độ khôi phục tín hiệu được đẩy nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nhu cầu liên lạc của người dân.

Khi bão đi qua, hàng trăm trạm BTS tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị mất điện lưới, nhiều tuyến cáp bị hư hại do gió lớn và mưa lũ. Các đội kỹ thuật phải vận hành máy phát điện tại chỗ, vận chuyển nhiên liệu bằng xe chuyên dụng, thậm chí đi bộ nhiều giờ vượt qua vùng ngập lụt, sạt lở để tiếp cận trạm, đảm bảo tín hiệu liên tục.

Tại Thanh Hóa, có thời điểm gần 900 trạm bị mất điện, song đến chiều 30/9, hơn 90% số trạm đã hoạt động trở lại.

Tại Hà Tĩnh, các xã miền núi được tiếp cận kịp thời. Ở địa điểm chịu ảnh hưởng nặng khác là Ninh Bình, nhờ phương án ứng cứu hiệu quả, tín hiệu đã cơ bản được phục hồi.

Song song với công tác khắc phục hạ tầng, Viettel còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng.

Các cửa hàng, trạm kỹ thuật và nhà cán bộ nhân viên được sử dụng làm điểm sạc pin miễn phí.

Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương gần 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày.

Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.

Ngay từ ngày 28/9, trước khi bão Bualoi đổ bộ, Viettel đã họp khẩn, triển khai phương án ứng phó toàn diện, kích hoạt cơ chế “4 tại chỗ” và đặt toàn bộ hệ thống trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Các trạm phát sóng tại vùng ven biển được kiểm tra, gia cố; hàng nghìn máy phát điện, ắc-quy, tuyến cáp quang dự phòng được bố trí để kịp thời thay thế khi có sự cố.

Hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng nền tảng PCTT 3.0 được nâng cấp, cho phép hiển thị sơ đồ mạng lưới theo thời gian thực, tự động cảnh báo trạm mất điện, đứt cáp hay sự cố truyền dẫn.

Nhờ đó, các đội ứng cứu nhanh chóng xác định và ưu tiên xử lý điểm nóng, rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục.

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết viễn thông là hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Do đó, dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, Viettel vẫn đặt quyết tâm cao nhất để không có địa bàn nào bị cô lập về thông tin khi bão lũ xảy ra.

Nhờ sự ứng cứu liên tục và kịp thời, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của bão Bualoi là Ninh Bình đã được khôi phục tín hiệu hoàn toàn.

Nhân sự Viettel được điều động ứng cứu xuyên đêm đến sáng tại các điểm nóng.

Ngay trong bão, các Trung tâm mạng lưới MobiFone tại miền Bắc và miền Trung đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24, huy động nhân sự và thiết bị để kịp thời khắc phục sự cố.

Nhiều đội ứng cứu được điều động từ Đà Nẵng ra Huế, từ miền Bắc vào Nghệ An với đầy đủ máy phát điện, thiết bị kiểm tra, pin dự phòng… nhằm nhanh chóng khôi phục liên lạc.

Song hành với tuyến đầu, Trung tâm Quản lý Điều hành mạng MobiFone cũng chủ động giám sát toàn diện, bố trí trực 24/7, sẵn sàng định tuyến lưu lượng, mở băng thông và kích hoạt các kênh dự phòng khi xảy ra sự cố.

Nhờ sự chuẩn bị này, khi nhiều tuyến truyền dẫn bị đứt gãy, MobiFone đã kịp thời xử lý, hạn chế tối đa gián đoạn liên lạc cho khách hàng.

Không chỉ tập trung khôi phục hạ tầng, hệ thống cửa hàng giao dịch MobiFone cũng nhanh chóng trở thành điểm tựa thiết thực cho người dân.

Nhiều cửa hàng đã vận hành máy phát điện, mở cửa phục vụ cộng đồng, hỗ trợ bà con sạc pin điện thoại miễn phí để duy trì kết nối với gia đình và người thân trong thời gian mất điện.

Trong hoàn cảnh khó khăn, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này đã mang đến sự an tâm và hỗ trợ thiết yếu cho người dân vùng bão.

Cửa hàng MobiFone không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn trở thành “trạm tiếp sức” giúp cộng đồng vượt qua hoạn nạn.

Trong thiên tai, con người không chỉ cần vật chất mà còn cần sự sẻ chia và đồng hành. Hình ảnh những kỹ sư MobiFone đội mưa, lội nước để kiểm tra trạm phát sóng; những cửa hàng mở cửa xuyên ngày để hỗ trợ bà con… đã trở thành minh chứng cho tinh thần “người MobiFone vì cộng đồng”.

Từ lực lượng tuyến đầu đến bộ phận điều hành, từ hạ tầng mạng lưới đến hệ thống cửa hàng, tất cả đều gắn kết, phối hợp chặt chẽ với mục tiêu chung: giữ vững mạch sóng thông tin, đồng hành cùng người dân và chính quyền địa phương trong khắc phục hậu quả bão lũ.

Sau cơn bão dữ, những khó khăn vẫn còn hiện hữu, song tinh thần kiên cường, đoàn kết và trách nhiệm của tập thể MobiFone lại càng được khẳng định.

Ở đâu người dân gặp khó khăn, ở đó có dấu chân của những kỹ sư, cán bộ MobiFone ngày đêm ứng cứu, khôi phục thông tin.

Trong mọi hoàn cảnh, MobiFone không chỉ là một nhà mạng viễn thông, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn hiện diện nơi gian khó để sẻ chia và hỗ trợ.

Giữ vững sợi dây kết nối thông tin, MobiFone tiếp tục khẳng định sứ mệnh phục vụ cộng đồng, vì một Việt Nam an toàn, gắn kết và bền vững.

Trung tâm mạng lưới MobiFone tại miền Bắc và miền Trung đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24, huy động nhân sự và thiết bị để kịp thời khắc phục sự cố.

Nnhân viên MobiFone vận hành máy nổ tại các trạm BTS bị mất điện lưới.

Nhiều cửa hàng của MobiFone đã vận hành máy phát điện, mở cửa phục vụ cộng đồng, hỗ trợ bà con sạc pin điện thoại miễn phí để duy trì kết nối với gia đình và người thân trong thời gian mất điện.

Tại một số địa phương như Thanh Hóa, Quảng Trị… mạng lưới của VNPT cũng bị ảnh hưởng hưởng khiến cho dịch vụ Internet, mạng di động bị gián đoạn. Nhân viên kỹ thuật của VNPT ở các địa phương này đang ngày đêm khắc phục mạng lưới để ổn định trở lại.