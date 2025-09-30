Chiều tối 29/9, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra những đánh giá ban đầu về cơn bão số 10 Bualoi với diễn biến "dị thường", khốc liệt và đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Theo đó, tối 26/9, một cơn bão có tên quốc tế là Bualoi đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, trung bình khoảng 35km/h.
Sau khi vào Biển Đông, bão duy trì cường độ, hướng và tốc độ di chuyển. Chiều 27/9, bão di chuyển chậm lại với tốc độ từ 30-35 km/h. Sáng 28/9, tốc độ di chuyển của bão giảm xuống khoảng 25km/h.
Đêm 28/9, bão số 10 đi vào địa phận Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 14; tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Sáng 29/9, bão di chuyển vào khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Trưa cùng ngày, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.
Điểm "dị thường" của bão số 10
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, bão số 10 Bualoi là một trong những cơn bão mạnh, với nhiều đặc điểm hiếm gặp. Đáng chú ý, tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, trung bình đạt từ 30-35km/h, gần gấp đôi so với các cơn bão thông thường.
Bên cạnh đó, thời gian lưu bão trên đất liền cũng kéo dài bất thường. Cụ thể, từ khoảng 22-23h ngày 28/9, bão bắt đầu đổ bộ vào khu vực từ Nghệ An - Bắc Quảng Trị, và đến 10h sáng 29/9, vẫn duy trì cường độ bão - tức kéo dài hơn 12 giờ liên tục. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong các cơn bão từng ảnh hưởng đến khu vực này, khiến sự tàn phá tăng lên.
Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Huế, có nơi lượng mưa vượt trên 500mm.
Ông Khiêm cũng thông tin, hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 kéo dài từ Ninh Bình đến Quảng Trị; khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.
Mưa lớn kéo dài dẫn đến xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông, hầu hết các sông vượt mức báo động 3 như: Kiến Giang (Quảng Trị); thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa); sông Cả (Nghệ An); Ngàn Phố (Hà Tĩnh).
Nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế nhất là khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh.
"Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như: bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Những loại hình thiên tai này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, cũng như hệ thống hạ tầng trên diện rộng, từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi", ông Khiêm nói.
8 trận lốc xoáy ở khu vực miền Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận xét bão Bualoi đã tạo ra 3 kỷ lục "dị thường". Đó là, tốc độ di chuyển trên Biển Đông nhanh nhất với vận tốc có lúc đạt 40km/h.
Thời gian quần thảo trong đất liền tại 1 tỉnh, thành lâu nhất. Theo ông Huy, bão quần thảo ở Hà Tĩnh 11 tiếng.
“Có những nơi bị bão gây tốc mái hơn 50% số căn nhà. Có những căn nhà bão chỉ để lại cho người dân mỗi nền nhà và bức tường đổ nát. Phải mất rất lâu người dân mới phục hồi được”, ông Huy chia sẻ.
Đồng thời, ông Huy cũng cho biết, bão tạo ra 8 lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão và vùng rìa bão chỉ trong 1 ngày, xảy ra ở 8 tỉnh, thành khác nhau trong ngày 29/9, là Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội.
Ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi
Theo ông Nguyễn Bá Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 với cường độ cấp 11-12 khi đổ bộ vào khu vực ven biển từ Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh đã gây ra gió mạnh, sóng lớn và hiện tượng nước dâng trên một dải ven biển kéo dài từ Huế đến Hải Phòng.
Số liệu quan trắc ghi nhận tại vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị sóng cao 6-8m; tại vùng biển ven bờ từ Nghệ An - Hải Phòng từ 2-5m, trong đó trạm Hòn Ngư quan trắc sóng 4-5m trong sáng sớm 29/9.
Bão cũng gây nước dâng từ 0,5-1,6m cho ven biển từ Nghệ An - Hải Phòng, trong đó tại trạm Hòn Ngư ghi nhận nước dâng 1,6m; Sầm Sơn 1,1m và Hòn Dấu 0,7m.
Theo ông Thủy, mặc dù tâm bão đổ bộ vào đêm 28/9, trùng với thời điểm thủy triều thấp, nhưng do sóng lớn và nước dâng trong bão kéo dài đến sáng hôm sau - đúng thời điểm đỉnh triều cường - nên đã xảy ra hiện tượng nước dâng kết hợp sóng lớn và triều cường. Điều này khiến mực nước vượt cao trình đê, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp và các tuyến đường ven biển, điển hình như ở Cửa Lò (Nghệ An) và Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Dự báo, nước dâng do bão sẽ giảm nhanh trong chiều nay và mực nước biển chủ yếu dao động theo thủy triều, nhưng gió mạnh trên khu vực vẫn có thể gây sóng cao 2-3m cho tới hết ngày 30/9.
Đồng thời, từ chiều tối 29/9 đến ngày 30, ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
|Theo báo cáo nhanh (tính đến 15h ngày 29/9) của các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, bão số 10 và mưa lũ khiến 13 người chết; 13 người mất tích, 8 người bị mất liên lạc. 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại...
|
Gió mạnh
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...
Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Mưa lớn đã qua
Từ đêm 26-28/9, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 500mm như: Hồng Trung (TP Huế) 627mm, Hương Nguyên (Huế) 619mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 409mm,…
Từ đêm 26-29/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 200-400mm, có nơi trên 450mm như: Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 578mm, Sơn Hồng 1 (Hà Tĩnh) 517mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 541mm, Hồ Vực Tròn (Quảng Trị) 523mm,…
Cũng thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ 300-500mm, có nơi trên 550mm như Nông Trường 15 (Nghệ An) 836mm, Yên Thượng (Nghệ An) 672mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 739mm,...
Từ 28-29/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai phổ biến 70-120mm, riêng khu vực Nam Phú Thọ và Nam Sơn La 100-250mm, có nơi trên 250mm như: Vạn Mai (Hòa Bình cũ) 404mm, Lũng Vân (Hòa Bình cũ) 365mm, Mường Do1 (Sơn La) 339mm,...