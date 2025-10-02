Trong khuôn khổ chương trình công tác từ 30/9 - 01/10/2025, ông Tô Huy Vũ đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An

Kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở

Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung nơi tâm bão số 10 (bão Bualoi) đã gây ra ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực hoạt động và phục vụ khách hàng chủ yếu của Agribank. Một số điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập lụt, may mắn không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, thực hiện văn bản số 6008 ngày 14/7/2025 của NHNN và văn bản chỉ đạo của Agribank về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; các chi nhánh của Agribank tại Nghệ An đã nghiêm túc thực hiện trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ; phối hợp với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch, thu chi tiền mặt, không để xảy ra gián đoạn trong mọi trường hợp.

Các chi nhánh cũng đã triển khai kịch bản ứng phó đối với hệ thống thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán POS và dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking để tránh gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Công tác kiểm tra hệ thống thiết bị an toàn kho tiền 24/7 và các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ đã được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng tiền mặt và các tài sản khác bảo quản trong kho tiền bị ướt, ẩm mốc, hư hỏng, mất an ninh an toàn.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Nghệ An

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ biểu dương nỗ lực của cán bộ, người lao động Agribank tại khu vực đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên trì túc trực bảo vệ tài sản của ngân hàng, giữ vững hoạt động và phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thể hiện tinh thần “bám đất, bám dân”, kiên định sứ mệnh phục vụ “tam nông”.

Khẩn trương khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn hoạt động phục vụ người dân

Tại các buổi làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ nhấn mạnh tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai của hệ thống Agribank, đồng thời yêu cầu các chi nhánh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt.

Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, Chủ tịch HĐTV yêu cầu các chi nhánh chủ động rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định những khách hàng bị thiệt hại do bão lụt, đặc biệt là những khách hàng có tài sản đảm bảo là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi bị hư hại.

Bên cạnh đó, Agribank cũng sẽ triển khai ngay các gói tín dụng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng. Agribank sẽ nghiên cứu ban hành các chương trình tín dụng đặc thù cho khách hàng bị thiệt hại do bão Bualoi trong thời gian sớm nhất. Agribank cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiên tai để giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro trong tương lai. Đây vừa là giải pháp bảo vệ lợi ích của khách hàng, vừa là cách để ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng khi tài sản đảm bảo bị thiệt hại.

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ vượt qua thiên tai

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, thay mặt Agribank, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là số tiền được trích từ Quỹ phúc lợi của Agribank để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 tại Nghệ An.

Tại lễ khai trương các chi nhánh trên địa bàn, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của Agribank không chỉ trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn, mà còn là đơn vị luôn tiên phong trong công tác thiện nguyện, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

(Nguồn: Agribank)