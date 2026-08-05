Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 5/8, tâm bão số 3 Kujira vẫn ở trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển rất chậm theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 phát lúc 14h ngày 5/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng, theo hướng Đông và vẫn di chuyển khá chậm chỉ khoảng 5-10km/h; sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 6/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 7/8, tâm vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông của đảo Lu-dông (Philippines), cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam", cơ quan khí tượng nhận định.

Như vậy, sau khi hình thành trên Biển Đông vào rạng sáng nay 5/8, bão số 3 hầu như di chuyển rất chậm, rồi quay trở lại Philippines và sẽ tan trên Thái Bình Dương.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, sau khi di chuyển hướng Tây vào khu vực kinh tuyến 120E trên Biển Đông, bão sẽ bẻ lái đi về phía Đông vào đảo Lu-dông (Philippines).

Theo nguyên tắc đặt tên bão theo số thứ tự của Việt Nam, bất kỳ cơn bão nào đi vào hay hình thành trong khu vực kinh tuyến 120E trở vào phía trong phạm vi đất liền của Việt Nam đều sẽ được đánh số thứ tự tên bão trong năm.